ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt ABB auf 'Market-Perform' - Ziel 70 Franken
- Bernstein belässt ABB auf Market-Perform mit 70
- Starkes zweites Quartal für den Industriekonzern
- Geplante Übernahme von Rotork erscheint teuer
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Die Geschäftszahlen zum zweitem Quartal des Industriekonzerns seien stark ausgefallen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die geplante Übernahme des britischen Anbieters von Durchflusskontrollgeräten und Herstellers von elektrischen Stellantrieben Rotork erscheine indes recht teuer./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:19 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,42 % und einem Kurs von 86,97 auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um -4,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,97 %.
Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 158,72 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,75CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 88,00CHF was eine Bandbreite von -19,61 %/+1,06 % bedeutet.