Bernstein belässt ABB auf 'Market-Perform' - Ziel 70 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,42 % und einem Kurs von 86,97 auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um -4,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,97 %.

Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 158,72 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,75CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 88,00CHF was eine Bandbreite von -19,61 %/+1,06 % bedeutet.