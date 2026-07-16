Fotodienstleister Cewe will Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris kaufen
- Cewe kauft Kodak Sofortfotogeschäft für rund 72 Mio
- Abschluss der Transaktion im 1. Halbjahr 2027
- Kodak Moments 37.000 Stationen in 54 Ländern und 200 Mio
OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe will mit einem Zukauf sein Kerngeschäft Fotofinishing und seine internationale Präsenz im Handel ausbauen. Cewe werde das Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris für rund 72 Millionen Euro übernehmen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Allerdings könne sich der Kaufpreis aufgrund der zukünftigen Zahlen zum Abschluss-Stichtag noch ändern. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen sein. Der geplante Zukauf wirke sich entsprechend nicht auf die Prognose für das laufende Jahr 2026 aus.
Der Vorstand erwartet, dass das Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris ab dem ersten vollen Geschäftsjahr einen positiven Beitrag zum Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) beisteuert. Der Ergebnisbeitrag soll aufgrund von Synergien in den Folgejahren sukzessiv weiter steigen.
Kodak Moments Retail Photo Solutions betreibt den Angaben zufolge mit rund 500 Mitarbeiter in 54 Ländern ein Sofortfoto-Geschäft mit der Marke Kodak Moments. Der Geschäftsbereich verfügt über rund 37.000 online angebundene Fotostationen in 16.000 Geschäften führender Einzelhandelsketten und erwirtschaftet derzeit einen Jahreserlös von rund 200 Millionen Euro./mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie
Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 98,10 auf Tradegate (16. Juli 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um +5,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,46 %.
Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 719,64 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von +30,30 %/+54,08 % bedeutet.
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HV-BERICHT:
Was deutet Deiner Meinung nach daraufhin? Ich sehe hierfür überhaupt keine Möglichkeit. Der einzig denkbare Käufer wäre die Stiftung. Ich glaube nicht, dass die genug Mittel hat. Alles andere scheidet aufgrund der KGaA-Struktur aus. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Stiftung verkaufen würde.