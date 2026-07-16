Steigt Peru zum weltweit größten Kupferproduzenten auf?

Peru verfügt über große Kupfervorkommen und eine bedeutende Projektpipeline. Die designierte Präsidentin Fujimori will aus dieser Pipeline heraus mehr erfolgreiche Minen hervorgehen sehen. Noch vor dem Amtsantritt verabschiedete das Parlament ein Gesetz zur Eisenbahninfrastruktur.

Der Metallexplorer Aftermath Silver (ISIN: CA00831V2057, WKN: A2DMFN) präsentierte Ende Juni aufsehenerregende Ergebnisse aus seinem Phase-3-Diamantbohrprogramm in der Silber-Kupfer-Mangan-Lagerstätte Berenguela im Departamento Puno im Süden Perus.

Aftermath Silver bohrt 30 Meter mit 2,93 % Kupfer

Ein Bohrloch enthielt einen 30 Meter langen Abschnitt mit 77 Gramm Silber pro Tonne, 21 % Mangan und – noch wesentlich wichtiger – 2,93 % Kupfer. Der Abschnitt begann in einer Tiefe von lediglich 26,2 Metern. CEO Ralph Rushton sieht „das Potenzial der vielfältigen Wertschöpfungsquellen von Berenguela“ durch die Resultate ein weiteres Mal bestätigt.

Der Bergbau im Allgemeinen und die Kupferproduktion im Speziellen sind in Peru derzeit das dominierende Thema. Am 28. Juli wird die Gewinnerin der äußerst umkämpften Präsidentschaftswahlen, Keiko Fujimori, ihr Amt antreten. Mit dem Amtsantritt sind große Erwartungen verknüpft: Das Rohstoffpotenzial des Andenstaates soll stärker als bislang genutzt werden.

Im Jahr 2025 produzierte das Land 2,77 Millionen Tonnen Feinkupfer und festigte damit seine Position als drittgrößter Kupferproduzent der Welt. Daniel Corbetto, Investmentspezialist bei BID Invest, wies kürzlich während eines internationalen Uran- und Lithiumforums in Lima darauf hin, dass das Bergbauportfolio Lateinamerikas und der Karibik 151 Mrd. USD umfasst. 42 % oder 64 Mrd. USD davon entfallen auf Peru.

Laut dem Ministerium für Energie und Bergbau (Minem) umfasst das Portfolio des Sektors im Land 66 Projekte, davon 36 Brownfield- und 30 Greenfield-Projekte. Die 35 Kupferprojekte repräsentieren Investitionen von über 45 Mrd. USD. Corbetto glaubt, dass Peru sogar danach streben könnte, der weltweit größte Kupferproduzent zu werden, da es über die notwendigen Bedingungen und Ressourcen verfüge.

Fujimori will gut gefüllte Pipeline nutzen

Was ist im Hinblick auf die Bergbaupolitik von Fujimori zu erwarten? Die Partei der designierten Präsidentin, Fuerza Popular, hat den Regierungsplan 2026-2031 (Peru mit Ordnung) vorgelegt. Die darin enthaltene Bergbauagenda sieht eine Reihe von Punkten vor. Dazu gehören die Modernisierung des Allgemeinen Bergbaugesetzes, die Einrichtung eines Schnellverfahrens für strategische Projekte und die Einführung von Steueranreizen für Reinvestitionen im Bergbau.

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