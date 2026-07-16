Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 16.07. - FTSE Athex 20 stark +0,89 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:49) bei 24.866,78 PKT und fällt um -0,52 %.
Top-Werte: SAP +0,98 %, Brenntag +0,73 %, Siemens Healthineers +0,71 %
Flop-Werte: Siemens Energy -2,39 %, RWE -2,21 %, Infineon Technologies -1,93 %
Der MDAX steht bei 31.993,32 PKT und verliert bisher -0,39 %.
Top-Werte: Schaeffler +2,51 %, Salzgitter +2,38 %, AUTO1 Group +1,61 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -3,85 %, AIXTRON -3,33 %, Delivery Hero -2,85 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:28) bei 3.783,70 PKT und fällt um -0,64 %.
Top-Werte: Ottobock +3,94 %, Verbio +1,05 %, SAP +0,98 %
Flop-Werte: SILTRONIC AG -3,85 %, AIXTRON -3,33 %, SUESS MicroTec -2,12 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:26) bei 6.243,61 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: SAP +0,98 %, BASF +0,64 %, Hermes International +0,50 %
Flop-Werte: Siemens Energy -2,39 %, Infineon Technologies -1,93 %, Schneider Electric -1,79 %
Der ATX steht bei 6.450,53 PKT und verliert bisher -0,59 %.
Top-Werte: Wienerberger +1,24 %, Oesterreichische Post +0,62 %, DO & CO +0,12 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -5,03 %, Raiffeisen Bank International -2,10 %, PORR -1,59 %
Der SMI bewegt sich bei 14.206,35 PKT und fällt um -0,83 %.
Top-Werte: Amrize +0,29 %, CIE Financiere Richemont +0,19 %, Geberit +0,12 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -5,38 %, ABB -3,33 %, Lonza Group -1,84 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:22) bei 8.336,22 PKT und fällt um -0,61 %.
Top-Werte: Stellantis +0,99 %, Capgemini +0,75 %, Credit Agricole +0,60 %
Flop-Werte: STMicroelectronics -3,62 %, Publicis Groupe -3,61 %, Veolia Environnement -2,50 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.134,29 PKT und fällt um -0,54 %.
Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,53 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,45 %, SSAB Registered (A) +0,25 %
Flop-Werte: Tele2 (B) -4,69 %, ABB -3,33 %, Essity Registered (B) -3,19 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.265,00 PKT und gewinnt bisher +0,89 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,96 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,46 %, Piraeus Port Authority +1,19 %
Flop-Werte: Jumbo -7,53 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,38 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,43 %
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