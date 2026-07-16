AKTIE IM FOKUS
Angebot von Vinci löst Kursverdopplung bei All for One aus
- Aktienkurs von All for One steigt um 94 Prozent
- Vinci Energies bietet 67,50 Euro je Aktie
- Zukauf stärkt Stellung im Markt für Digitalisierung
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Übernahmeangebot von Vinci Energies für den IT-Dienstleister All for One hat dessen Aktienkurs am Donnerstag auf fast das Doppelte hochschnellen lassen. Um 94 Prozent auf 67,20 Euro ging es am Vormittag nach oben. Vinci Energies bietet 67,50 Euro in je Aktie von All for One. Der Kurs des Mutterkonzerns Vinci gab an der Pariser Börse moderat nach.
Mit dem Zukauf stärke Vinci Energies die Stellung im Markt für digitale Transformation, schrieb Ruairi Cullinane von der Bank RBC. Dieses Segment wachse sehr schnell. Mit 3.000 neuen Beschäftigten könne Vinci Energies ergänzende Produkte und Dienstleistungen den mehr als 4.500 Kundenunternehmen von All for One anbieten. Die Übernahme bewerte das Eigenkapital des Unternehmens mit geschätzten 336 Millionen Euro./bek/mis
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +93,64 % und einem Kurs von 67,00 auf Tradegate (16. Juli 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 70,09 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 137,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von +14,69 %/+36,46 % bedeutet.
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Nach dem Auftritt heute auf der FJK dürfte klar sein dass die aktuellen Kurse ein Geschenk sind.
Absolut. Aber dieser Prozess dauert. Vorstand muss weg und im Personal ausgemistet werden. Kostet wieder Abfindungen. Intern KI nutzen und beim Kunden Fokus auf KI. Verschuldung ist hoch. Dieser Weg wird steinig. Klatsch wenn man diesen Weg geht, dann kann es wieder schönere Wege aufwärts gehen. Man könnte auf dem steinigen Weg aber sehr leicht stürzen und nicht mehr aufstehen. Als Aktionär muss man sich diesen Scheiß doch nicht antun. Klar die Aktie ist ausgebombt und Hete nochmals 30% runter. Gibt aber auch andere ausgebombte Werte mit besseren Perspektiven.
Bei allen Grsprächen mit All for One kam immer heraus, dass es externe Interessenten gab, die einsteigen wollten. Wenn die Großaktionäre nicht doof sind, nutzen sie das jetzt. OHB hats gemacht mit KKR, Atoss hats gemacht, Datagroup hats gemacht. All for One ist nicht abgemeldet, die haben eine hervorragende Marktposition, aber ein mieses Management.