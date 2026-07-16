🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAll for One Group AktievorwärtsNachrichten zu All for One Group

    AKTIE IM FOKUS

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Angebot von Vinci löst Kursverdopplung bei All for One aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktienkurs von All for One steigt um 94 Prozent
    • Vinci Energies bietet 67,50 Euro je Aktie
    • Zukauf stärkt Stellung im Markt für Digitalisierung
    AKTIE IM FOKUS - Angebot von Vinci löst Kursverdopplung bei All for One aus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Übernahmeangebot von Vinci Energies für den IT-Dienstleister All for One hat dessen Aktienkurs am Donnerstag auf fast das Doppelte hochschnellen lassen. Um 94 Prozent auf 67,20 Euro ging es am Vormittag nach oben. Vinci Energies bietet 67,50 Euro in je Aktie von All for One. Der Kurs des Mutterkonzerns Vinci gab an der Pariser Börse moderat nach.

    Mit dem Zukauf stärke Vinci Energies die Stellung im Markt für digitale Transformation, schrieb Ruairi Cullinane von der Bank RBC. Dieses Segment wachse sehr schnell. Mit 3.000 neuen Beschäftigten könne Vinci Energies ergänzende Produkte und Dienstleistungen den mehr als 4.500 Kundenunternehmen von All for One anbieten. Die Übernahme bewerte das Eigenkapital des Unternehmens mit geschätzten 336 Millionen Euro./bek/mis

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vinci!
    Short
    128,43€
    Basispreis
    0,97
    Ask
    × 13,25
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    110,39€
    Basispreis
    0,91
    Ask
    × 12,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vinci Aktie

    Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +93,64 % und einem Kurs von 67,00 auf Tradegate (16. Juli 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vinci Aktie um 0,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vinci bezifferte sich zuletzt auf 70,09 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 144,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 137,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 163,00EUR was eine Bandbreite von +14,69 %/+36,46 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu All for One Group - 511000 - DE0005110001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über All for One Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Angebot von Vinci löst Kursverdopplung bei All for One aus Ein Übernahmeangebot von Vinci Energies für den IT-Dienstleister All for One hat dessen Aktienkurs am Donnerstag auf fast das Doppelte hochschnellen lassen. Um 94 Prozent auf 67,20 Euro ging es am Vormittag nach oben. Vinci Energies bietet 67,50 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     