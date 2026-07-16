Angebot von Vinci löst Kursverdopplung bei All for One aus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Übernahmeangebot von Vinci Energies für den IT-Dienstleister All for One hat dessen Aktienkurs am Donnerstag auf fast das Doppelte hochschnellen lassen. Um 94 Prozent auf 67,20 Euro ging es am Vormittag nach oben. Vinci Energies bietet 67,50 Euro in je Aktie von All for One. Der Kurs des Mutterkonzerns Vinci gab an der Pariser Börse moderat nach.

Mit dem Zukauf stärke Vinci Energies die Stellung im Markt für digitale Transformation, schrieb Ruairi Cullinane von der Bank RBC. Dieses Segment wachse sehr schnell. Mit 3.000 neuen Beschäftigten könne Vinci Energies ergänzende Produkte und Dienstleistungen den mehr als 4.500 Kundenunternehmen von All for One anbieten. Die Übernahme bewerte das Eigenkapital des Unternehmens mit geschätzten 336 Millionen Euro./bek/mis