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    Chipkrieg eskaliert

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    TSMC zündet 265-Milliarden-Wette: Nvidia schaut genau hin

    TSMC verdient prächtig, die Aktie rennt und jetzt soll der Chipriese seine US-Wette auf 265 Milliarden US-Dollar ausbauen. Nvidia, Washington und der KI-Boom stehen im Zentrum dieser Mega-Story.

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    Chipkrieg eskaliert - TSMC zündet 265-Milliarden-Wette: Nvidia schaut genau hin
    Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) will seine Chip-Produktion in den Vereinigten Staaten offenbar deutlich ausbauen. Der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiter plant zusätzliche Investitionen von 100 Milliarden US-Dollar. Das sagte laut Bloomberg ein US-Beamter, der wegen der noch nicht öffentlichen Informationen anonym bleiben wollte.

    Damit würde das gesamte Investitionsvolumen des Konzerns in den Vereinigten Staaten auf 265 Milliarden US-Dollar steigen. Die neuen Mittel sollen in vier weitere Chipfabriken fließen. Langfristig könnte Taiwan Semiconductor Manufacturing Company dort auf zehn Fertigungswerke und zwei Verpackungsanlagen kommen.

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    Hinter dem Ausbau stehen geopolitische und wirtschaftliche Gründe. Washington sorgt sich seit Jahren, dass ein großer Teil der modernsten Halbleiter in Taiwan produziert wird. Die Insel wird von China beansprucht und liegt zudem in einer erdbebengefährdeten Region. Gleichzeitig will Taiwan Semiconductor Manufacturing Company näher an wichtigen Kunden wie Nvidia produzieren.

    Bereits unter dem früheren US-Präsidenten Joe Biden hatte sich der Konzern verpflichtet, 65 Milliarden US-Dollar in Arizona zu investieren. Dafür waren Zuschüsse von 6,6 Milliarden US-Dollar aus dem US-Chipgesetz vorgesehen.

    Unter der Trump-Regierung wurden viele Chip-Vereinbarungen neu verhandelt. Handelsminister Howard Lutnick drängte Taiwan Semiconductor Manufacturing Company zu höheren Zusagen. Im März 2025 stieg das geplante Volumen zunächst auf 165 Milliarden US-Dollar.

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    Die neuen Werke sollen Logikchips mit Zwei-Nanometer-Technologie herstellen. Das ist derzeit die fortschrittlichste verfügbare Fertigungstechnologie. Nach Angaben des US-Beamten und früheren Berichten von Bloomberg könnte der Konzern die Pläne je nach Marktlage aber noch anpassen. Möglich wäre auch eine Aufteilung in drei Logikchipfabriken und eine Verpackungsanlage.

    Operativ starkes Geschäft 

    TSMC meldete für das zweite Quartal einen Gewinnsprung von 77,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Nettogewinn lag bei 706,56 Milliarden neuen Taiwan-Dollar. Analysten hatten laut LSEG SmartEstimates mit 632,64 Milliarden neuen Taiwan-Dollar gerechnet. Der Umsatz erreichte 1,27 Billionen neue Taiwan-Dollar bzw. knapp 40 Milliarden US-Dollar.

    Auch der Ausblick bleibt robust. Für das dritte Quartal erwartet der Konzern einen Umsatz zwischen 44,6 und 45,8 Milliarden US-Dollar. Die operative Marge soll zwischen 56 und 58 Prozent liegen. Vorstandschef C.C. Wei sagte, die Nachfrage im Bereich künstliche Intelligenz bleibe äußerst stark.

    Der Konzern profitiert weiter vom KI-Boom bei Chips. Er fertigt unter anderem für Nvidia, Apple und Broadcom. Die Aktie gibt am Donnerstag leicht nach. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von mehr als 50 Prozent zu Buche.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing

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    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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