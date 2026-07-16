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    AKTIE IM FOKUS

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    ABB nach Zahlen und Akquisition unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • ABB-Aktie fällt um 3 Prozent auf 80 Franken Juni-Tief
    • Rotork-Deal 5,5 Mrd Dollar als teuer eingestuft
    • Auftragsboom bei Rechenzentren stützt Jahresprognose
    AKTIE IM FOKUS - ABB nach Zahlen und Akquisition unter Druck
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien von ABB haben am Donnerstag im frühen Handel merklich nachgegeben. Die Aktie sank zuletzt um drei Prozent. Sie bewegte sich damit auf dem Niveau des Juni-Tiefs um 80 Franken.

    Die am Morgen vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal hatten zwar insbesondere beim Auftragseingang die Erwartungen übertroffen. Allerdings belastete die gleichzeitig angekündigte Übernahme von Rotork in Großbritannien. Einige Analysten bezeichneten sie als teuer. Der Industriekonzern bietet dafür rund 5,5 Milliarden Dollar für den Automatisierungsspezailisten.

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    Die Experten der ZKB bezeichneten diesen Preis als "stolz". Die starken operativen Margen von Rotork würden die hohe Bewertung aber rechtfertigen. Weiter hob der zuständige Analyst angesichts des Quartalsberichts das starke Wachstum bei den Aufträgen hervor, das von Rechenzentren getrieben war. Dies zeige, dass der wichtigste Treiber für ABB "auf Hochtouren" laufe. Auch die Bank Vontobel erachtet den Preis für die angestrebte Akquisition als hoch. Aus strategischer Sicht mache der Zukauf aber durchaus Sinn.

    Die Experten von Bernstein führten die Abgaben ebenfalls auf die "teure" Übernahme zurück. Allerdings hoben sie das dreistellige Auftragswachstum von ABB bei den Rechenzentren sowie die leicht erhöhte Jahresprognose als positiv hervor. "Die Ergebnisse sollten eine weitere Aufwärtskorrektur der Konsensprognosen im tiefen einstelligen Prozentbereich zur Folge haben", so das Fazit./ls/cf/AWP/mf/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ABB Aktie

    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,84 % und einem Kurs von 86,59 auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um -4,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von ABB bezifferte sich zuletzt auf 158,72 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,75CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 88,00CHF was eine Bandbreite von -19,72 %/+0,92 % bedeutet.





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