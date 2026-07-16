Kommt der KI-Crash aus Südkorea? Der Kospi als Signal!

Kommt der KI-Crash aus Südkorea? Der koreanische Leitindex Kospi mit SK Hynix und Samsung ist zum Trendsetter geworden für den Verlauf der KI-Aktien. Gestern ein massiver Abverkauf von KI-Aktien (Chip, Arbeitsspeicher) an der Wall Street, daher der Kospi heute wieder einmal stark unter Druck. Damit setzt sich die immense Volatilität der KI-Aktien fort - während die Hypersacler (Magnificent-7-Aktien) zuletzt wieder deutlich steigen. Ist das ein Vorbote dafür, dass die Scheck-Aussteller (Hyperscaler) ihre Ausgaben für die Scheck-Empfänger (Chips, Arbeitsspeicher) bald reduzieren werden? Viel spricht dafür! Und wie geht es im Iran-Krieg weiter, nachdem Trump für nächste Woche eine Eskalation angekündigt hatte?

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