Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 16.07.2026

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie notiert aktuell bei 353,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,55 % nachgegeben, was einem Verlust von -13,00 € entspricht. Die Talfahrt der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,68 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 353,00€, mit einem Minus von -3,55 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TSMC ist der weltweit führende Auftragsfertiger für Halbleiter (reine Foundry). Kernprodukte sind High-End-Chips in 3–5nm für Smartphones, Rechenzentren, KI und Automotive. Marktanteil im Foundry-Segment deutlich über 50 %. Hauptkonkurrenten: Samsung Foundry, GlobalFoundries, UMC, SMIC. USP: Technologieführerschaft, hohe Yield-Raten, enge Kundenbindung (u.a. Apple, Nvidia, AMD).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Taiwan Semiconductor Manufacturing in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,44 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie damit um -9,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,70 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Taiwan Semiconductor Manufacturing eine positive Entwicklung von +40,68 % erlebt.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,53 % 1 Monat -8,70 % 3 Monate +15,44 % 1 Jahr +80,49 %

Informationen zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

Stand: 16.07.2026, 10:22 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,82 Bil. € wert.

TSMC verdient prächtig, die Aktie rennt und jetzt soll der Chipriese seine US-Wette auf 265 Milliarden US-Dollar ausbauen. Nvidia, Washington und der KI-Boom stehen im Zentrum dieser Mega-Story.

An den Börsen in Asien haben sich die Gewinnmitnahmen im Halbleitersektor heute fortgesetzt.

Das Auf und Ab bei Technologie-Aktien geht weiter. Während der DOW im Plus schließen konnte, gab die Nasdaq nach und der Kospi stand erneut schwer unter Druck. Der DAX bleibt weiterhin unentschlossen.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,10 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -3,24 %.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie jetzt kaufen?

Ob die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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