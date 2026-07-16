Siemens Energy Aktie heute im Minus - 16.07.2026

Mit einer Performance von -3,05 % musste die Siemens Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Siemens Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,57 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 148,34€, mit einem Minus von -3,05 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Siemens Energy, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -9,81 % Verlust nach sich zog.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,16 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +28,07 %.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,16 % 1 Monat -1,08 % 3 Monate -9,81 % 1 Jahr +65,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Stand: 16.07.2026, 10:23 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Siemens Energy-Aktie. Thematisiert werden Rückkaufprogramm-Status, Divergenzen bei Analysten-Kurszielen, und charttechnische Signale (SKS-Formation mit Nackenlinie 137-140). Zudem werden Warnsignale im Vergleich zu Rheinmetall diskutiert und Spekulationen über Markenwechsel (Omterra) sowie Auswirkungen auf Vertrauen. Insgesamt überwiegende Skepsis gemischt mit Beobachtungspotenzial.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 118,63 Mrd. € wert.

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Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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