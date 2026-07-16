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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie heute im Minus - 16.07.2026

    Am 16.07.2026 ist die Infineon Technologies Aktie, bisher, um -2,86 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie heute im Minus - 16.07.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.07.2026

    Mit einer Performance von -2,86 % musste die Infineon Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Infineon Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,76 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,86 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Obwohl die Infineon Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +51,54 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -7,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,04 %. Im Jahr 2026 gab es für Infineon Technologies bisher ein Plus von +79,54 %.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,51 %
    1 Monat -19,04 %
    3 Monate +51,54 %
    1 Jahr +80,62 %
    Stand: 16.07.2026, 10:25 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Infineonkurs, Bewertung und fundamentale/technische Entwicklungen. Manche sehen Blasenangst: der Kurs sei hoch und könnte fallen; andere hoffen auf Einstiegschancen um 40–60 EUR. Megatrends wie E-Mobilität und KI-Infrastruktur gelten als langfristige Treiber; Kritiker halten die Branche teils überbewertet. Eine Kooperation mit LS Electric wird als Beispiel für wachsende DC-Infrastruktur gesehen. Konsolidierung wird mit Fundamentals verknüpft.

    Zur Infineon Technologies Diskussion

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 85,54 Mrd. € wert.

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    Die Sorgen sind groß - neues Verkaufssignal droht


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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,09 %. STMicroelectronics notiert im Minus, mit -3,86 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -0,40 %. ON Semiconductor verliert -2,50 % NIO notiert im Plus, mit +0,45 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    -2,99 %
    -8,38 %
    -19,81 %
    +51,54 %
    +80,62 %
    +77,14 %
    +106,52 %
    +396,30 %
    -7,05 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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