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    Besonders beachtet!

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    AIXTRON - Aktie verliert deutlich -4,83 % - 16.07.2026

    Am 16.07.2026 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um -4,83 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON - Aktie verliert deutlich -4,83 % - 16.07.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.07.2026

    Die AIXTRON Aktie notiert aktuell bei 40,40 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,83 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,05  entspricht. Der Kursrückgang der AIXTRON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,83 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AIXTRON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,49 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,01 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AIXTRON einen Anstieg von +145,38 %.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,45 %
    1 Monat -31,01 %
    3 Monate +6,49 %
    1 Jahr +163,80 %
    Stand: 16.07.2026, 10:25 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtron vor allem um Kursentwicklung und fundamentale/technische Aspekte: Der Kurs pendelt grob zwischen 40 und 50 Euro; charttechnisch wird über Unterstützung nahe 42 € und Widerstände um 49–51 € diskutiert. Fundamente: Chip-Förderungen in der Region, Vishay als Kunde, potenzielle Aufträge (Q2 ca. 198,5 Mio) sowie mögliche positive Effekte durch TSMC-/ASML-Zahlen.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,59 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 16.07. - FTSE Athex 20 stark +0,89 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,63 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,93 %.

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    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    -5,11 %
    -7,19 %
    -31,56 %
    +6,49 %
    +163,80 %
    +37,78 %
    +102,68 %
    +709,10 %
    +562,50 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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