AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie bricht massiv ein - 16.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,97 % im Minus. Der Kursrückgang der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,63 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,97 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

Obwohl die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +150,00 %.

Allein seit letzter Woche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um -8,08 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,73 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AT & S Austria Technologie & Systemtechnik eine positive Entwicklung von +461,13 % erlebt.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,08 % 1 Monat -13,73 % 3 Monate +150,00 % 1 Jahr +773,17 %

Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

Stand: 16.07.2026, 10:26 Uhr

Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,62 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.