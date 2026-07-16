Kursverluste zu Handelsbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,16 Prozent auf 124,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,13 Prozent.

Es gab zunächst keine klaren Impulse. Die Lage an den Ölmärkten blieb recht ruhig. Die Situation im Nahen Osten ist jedoch weiter angespannt. Nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump, kritische Infrastruktur im Iran anzugreifen, warnt der Iran vor massiven Gegenschlägen. Dann werde sämtliche in der Region verbleibende Infrastruktur zum Ziel von Angriffen, hieß es in einer Stellungnahme des militärischen Hauptquartiers Chatam al-Anbjia, die die Nachrichtenagentur Fars verbreitete.