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SanDisk Corporation Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 16.07.2026
Am heutigen Handelstag muss die SanDisk Corporation Aktie bisher Verluste von -5,34 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.
SanDisk Corporation Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 16.07.2026
Mit einer Performance von -5,34 % musste die SanDisk Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der SanDisk Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,87 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.330,00€, mit einem Minus von -5,34 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SanDisk Corporation Verluste von -4,15 % hinnehmen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,53 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,11 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,15 % verloren.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,56 % geändert.
SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-13,53 %
|1 Monat
|-24,11 %
|3 Monate
|-4,15 %
|1 Jahr
|-4,15 %
Informationen zur SanDisk Corporation Aktie
Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 195,48 Mrd.EUR € wert.
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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.