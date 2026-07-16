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    Sprit immer teurer - Dieselpreis springt mehr als 6 Cent

    Für Sie zusammengefasst
    • Spritpreise steigen rasant wegen neuer Iran-Eskalation
    • Diesel stieg am Mittwoch im Tagesmittel um 6,2 Cent
    • ADAC kritisiert Preise, preisgünstig tanken vormittags
    Sprit immer teurer - Dieselpreis springt mehr als 6 Cent
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise steigen vor dem Hintergrund der erneuten Eskalation im Iran-Konflikt immer schneller. Diesel verteuerte sich alleine von Dienstag auf Mittwoch im Tagesdurchschnitt um 6,2 Cent, wie aus Daten des ADAC hervorgeht. Das ist - abgesehen vom Ende des Tankrabatts - der höchste Tagessprung seit fast vier Monaten.

    Im Tagesschnitt des Mittwochs kostete ein Liter Diesel 2,132 Euro. Binnen zehn Tagen hat sich der Kraftstoff damit um 18,6 Cent verteuert. Zudem hat er zum ersten Mal seit Mitte Mai Superbenzin der Sorte E10 überholt, das am Mittwoch 2,117 Euro pro Liter kostete. Auch E10 hat sich zuletzt deutlich verteuert - im Vergleich zum Dienstag um 3,4 Cent und binnen zehn Tagen um 10,1 Cent - aber nicht ganz so stark wie der als krisenanfälliger geltende Dieselkraftstoff.

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    Und die ersten Zahlen vom Donnerstag machen keine Hoffnung auf eine schnelle Wende. Im Gegenteil: Um 9.00 Uhr vormittags war Diesel um 4,6 Cent teurer als zum gleichen Zeitpunkt am Dienstag, E10 um 2,2 Cent. Wichtigster Treiber der Spritpreise dürfte der Ölpreis sein, der zuletzt deutlich zugelegt hat. Am Donnerstagmorgen war er allerdings relativ stabil.

    Der ADAC hat die Spritpreise zuletzt als überhöht kritisiert. Wer vergleichsweise günstig tanken will, hat dazu am späten Vormittag die besten Chancen. Seit Einführung der 12-Uhr-Regel sind die Spritpreise dann in der Regel am niedrigsten.

    Wer mit dem Auto auf dem Weg in den Urlaub ist, sollte sich zudem über die Preise in Ziel- und Transitländern informieren. Sie sind teilweise sehr viel niedriger als in Deutschland, in manchen Fällen aber auch höher./ruc/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 5,966 auf Tradegate (16. Juli 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 91,90 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,7000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000GBP was eine Bandbreite von -15,81 %/+17,86 % bedeutet.





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