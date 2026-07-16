🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Enfinity Global geht eine Partnerschaft mit der Strioga Family Foundation ein, um ein 150-MW-Energiespeicherprojekt in Italien voranzutreiben

    MAILAND, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Enfinity Global, ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, und E Energy Invest, die Investmentgesellschaft der Strioga Family Foundation, gaben heute eine strategische Partnerschaft für gemeinsame Investitionen in Italien bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird die Strioga- -Family-Stiftung eine Beteiligung von 49,9 % an einem Projekt für ein Batterie-Energiespeichersystem (BESS) in der Provinz Livorno in der Toskana erwerben.

    Enfinity wird eine Kontrollbeteiligung von 50,1 % behalten und für die Fertigstellung der verbleibenden Entwicklungs- und Bauarbeiten verantwortlich sein sowie als langfristiger Vermögensverwalter fungieren.

    Dieses vollständig genehmigte 150-MW-Projekt mit einer Laufzeit von 4 Stunden und einer Kapazität von 600 MWh ist Teil des 6,7-GW-BESS-Portfolios von Enfinity in Italien und unterstützt Speicherlösungen, die die Netzflexibilität verbessern, eine stärkere Integration erneuerbarer Energien ermöglichen und die Energieautonomie sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Strompreise stärken. Die integrierte Solar- und BESS-Plattform von Enfinity sowie die unterzeichneten Stromabnahmeverträge (PPAs) mit einer Gesamtleistung von über 1 GW, die Vereinbarungen im Rahmen von „Energy Release 2.0" und die in den FER-X-Auktionen zugeteilten Kapazitäten festigen die Führungsposition des Unternehmens bei der Energiewende in Italien.

    Mit dieser Transaktion zieht Enfinity weiterhin führende Kapitalpartner für seine italienische Plattform an, nachdem das Unternehmen in den letzten 12 Monaten Transaktionen mit dem Staatsfonds von Aserbaidschan und anderen, nicht genannten Parteien für Portfolios mit einer Gesamtkapazität von mehr als 1,1 GW abgeschlossen hat. Dieser Ansatz ist Teil der Kapitalbeschaffungsstrategie von Enfinity, Minderheitsaktionäre in seine Projektportfolios einzubinden und so Kapital wiederzuverwenden, um zusätzliche Stromkapazitäten in Italien zu erschließen.

    Die Transaktion markiert den Einstieg der Strioga Family Foundation in den italienischen Energiemarkt und spiegelt das Engagement beider Parteien wider, die Energiewende durch Investitionen in wichtige Energieinfrastruktur zu unterstützen. Die Strioga Family Foundation ist eine zweckorientierte Organisation, die gegründet wurde, um Investitionen in erneuerbare Energien, Batteriespeicher, Energie- und Klimatechnologie sowie Projekte zur Energieeffizienz zu fördern.

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Enfinity Global geht eine Partnerschaft mit der Strioga Family Foundation ein, um ein 150-MW-Energiespeicherprojekt in Italien voranzutreiben MAILAND, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ - Enfinity Global, ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, und E Energy Invest, die Investmentgesellschaft der Strioga Family Foundation, gaben heute eine strategische Partnerschaft für …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     