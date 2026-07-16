Enfinity Global geht eine Partnerschaft mit der Strioga Family Foundation ein, um ein 150-MW-Energiespeicherprojekt in Italien voranzutreiben

MAILAND, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Enfinity Global, ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, und E Energy Invest, die Investmentgesellschaft der Strioga Family Foundation, gaben heute eine strategische Partnerschaft für gemeinsame Investitionen in Italien bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird die Strioga- -Family-Stiftung eine Beteiligung von 49,9 % an einem Projekt für ein Batterie-Energiespeichersystem (BESS) in der Provinz Livorno in der Toskana erwerben.

Enfinity wird eine Kontrollbeteiligung von 50,1 % behalten und für die Fertigstellung der verbleibenden Entwicklungs- und Bauarbeiten verantwortlich sein sowie als langfristiger Vermögensverwalter fungieren.

Dieses vollständig genehmigte 150-MW-Projekt mit einer Laufzeit von 4 Stunden und einer Kapazität von 600 MWh ist Teil des 6,7-GW-BESS-Portfolios von Enfinity in Italien und unterstützt Speicherlösungen, die die Netzflexibilität verbessern, eine stärkere Integration erneuerbarer Energien ermöglichen und die Energieautonomie sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Strompreise stärken. Die integrierte Solar- und BESS-Plattform von Enfinity sowie die unterzeichneten Stromabnahmeverträge (PPAs) mit einer Gesamtleistung von über 1 GW, die Vereinbarungen im Rahmen von „Energy Release 2.0" und die in den FER-X-Auktionen zugeteilten Kapazitäten festigen die Führungsposition des Unternehmens bei der Energiewende in Italien.

Mit dieser Transaktion zieht Enfinity weiterhin führende Kapitalpartner für seine italienische Plattform an, nachdem das Unternehmen in den letzten 12 Monaten Transaktionen mit dem Staatsfonds von Aserbaidschan und anderen, nicht genannten Parteien für Portfolios mit einer Gesamtkapazität von mehr als 1,1 GW abgeschlossen hat. Dieser Ansatz ist Teil der Kapitalbeschaffungsstrategie von Enfinity, Minderheitsaktionäre in seine Projektportfolios einzubinden und so Kapital wiederzuverwenden, um zusätzliche Stromkapazitäten in Italien zu erschließen.

Die Transaktion markiert den Einstieg der Strioga Family Foundation in den italienischen Energiemarkt und spiegelt das Engagement beider Parteien wider, die Energiewende durch Investitionen in wichtige Energieinfrastruktur zu unterstützen. Die Strioga Family Foundation ist eine zweckorientierte Organisation, die gegründet wurde, um Investitionen in erneuerbare Energien, Batteriespeicher, Energie- und Klimatechnologie sowie Projekte zur Energieeffizienz zu fördern.