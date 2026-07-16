AST SpaceMobile Registered (A) Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 16.07.2026

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei AST SpaceMobile Registered (A) insgesamt ein Minus von -32,12 % zu verkraften.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -10,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der AST SpaceMobile Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,98 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,36 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -24,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -33,55 %. Im Jahr 2026 gab es für AST SpaceMobile Registered (A) bisher ein Minus von -21,71 %.

AST SpaceMobile Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -24,06 % 1 Monat -33,55 % 3 Monate -32,12 % 1 Jahr +18,55 %

Informationen zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie

Stand: 16.07.2026, 10:35 Uhr

Es gibt 299 Mio. AST SpaceMobile Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,45 Mrd. € wert.

Die Anteile von Raumfahrtunternehmen befinden sich seit Wochen im freien Fall. Eine Kapitalerhöhung bei AST SpaceMobile könnte die Krise jetzt noch verschärfen.

AST SpaceMobile, Inc. (“AST SpaceMobile”) (NASDAQ: ASTS), the company building the first and only space-based cellular broadband network accessible directly by everyday smartphones, designed for both commercial and government applications, today …

AST SpaceMobile Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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