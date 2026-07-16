SpaceX kratzt am IPO-Preis – Shortseller verdienen 3,8 Milliarden US-Dollar

Besonders hart trifft der Rücksetzer Anleger, die auf den anhaltenden SpaceX-Hype gesetzt hatten. In den vier vergangenen Handelstagen verlor die Aktie rund 11 Prozent. Leerverkäufer dagegen sitzen laut S3 Partners auf geschätzten Marktwertgewinnen von 3,8 Milliarden US-Dollar. Das Short-Interesse ist demnach auf 181 Millionen Aktien gestiegen. Das entspricht 28 Prozent des frei handelbaren Aktienbestands von 646 Millionen Aktien.

SpaceX steht kurz vor dem nächsten großen Starship-Test unter wachsendem Druck an der Börse. Die Aktie des Raumfahrtunternehmens fiel am Mittwoch zeitweise auf 132,75 US-Dollar und damit unter den IPO-Preis von 135 US-Dollar. Am Ende schloss sie mit 135,27 US-Dollar nur knapp darüber. Seit dem Börsendebüt am 12. Juni hat sich die Stimmung damit deutlich gedreht: Ausgegeben wurde die Aktie zu 135 US-Dollar, der erste Börsenkurs lag bei 150 US-Dollar, wenige Tage später folgte das Rekordhoch bei 225,64 US-Dollar. Von diesem Niveau ist SpaceX inzwischen mehr als 30 Prozent entfernt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Ausverkauf kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. SpaceX will am Donnerstagabend den 13. Testflug seiner Starship-Rakete versuchen. Es wäre der zweite Start der Version 3, eines größeren und leistungsstärkeren Designs, das erst vor weniger als zwei Monaten erstmals geflogen ist. Starship gilt als zentraler Baustein für die langfristigen Pläne des Unternehmens: schwere Nutzlasten ins All bringen, Satelliten aussetzen und später Missionen zum Mond und zum Mars ermöglichen.

Doch genau hier liegt das Risiko. Beim letzten Start im Mai erlitt der Super-Heavy-Booster während der Trennung Hitzeschäden, geriet in eine unerwartete Position und scheiterte anschließend bei der Rückkehr, weil einige Triebwerke nicht erneut zündeten. Der Booster ging verloren. SpaceX testet und verbessert Starship seit 2023, doch das System muss noch beweisen, dass es zuverlässig und skalierbar eingesetzt werden kann. Evercore-ISI-Analyst Kutgun Maral sieht darin trotz grundsätzlich bullisher Einschätzung einen wichtigen Punkt, zumal der erste Start mit operativer Nutzlast in der zweiten Jahreshälfte anstehen soll.

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An der Wall Street bleibt die Mehrheit dennoch bullish. Laut Yahoo-Finance-Daten stufen 27 von 31 Analysten SpaceX mit "Kaufen" oder "starker Kauf" ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 242 US-Dollar. Needham bestätigte zuletzt die Kaufempfehlung und hob das Kursziel sogar von 200 auf 250 US-Dollar an. Die Begründung liegt in der Breite des Geschäftsmodells: Raketenstarts, Satelliteninternet, direkte Satellitenverbindungen zu Smartphones sowie langfristig Rechenzentren und KI-bezogene Anwendungen. Der Markt sieht derzeit jedoch vor allem das unmittelbare Risiko: Die Aktie ist unter Druck, die Shorts verdienen Milliarden – und der heutige Starship-Test muss liefern.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 117,7EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.





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