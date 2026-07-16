Rocket Lab Corporation - Aktie mit schwachem Handelstag - 16.07.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Rocket Lab Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,37 % bestehen.

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,96 % verliert die Rocket Lab Corporation Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Rocket Lab Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,77 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,96 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,67 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,62 % gewonnen.

Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,31 % 1 Monat -31,67 % 3 Monate +6,37 % 1 Jahr +73,96 %

Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

Stand: 16.07.2026, 10:36 Uhr

Es gibt 579 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,57 Mrd. € wert.

Die Anteile von Raumfahrtunternehmen befinden sich seit Wochen im freien Fall. Eine Kapitalerhöhung bei AST SpaceMobile könnte die Krise jetzt noch verschärfen.

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Ob die Rocket Lab Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rocket Lab Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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