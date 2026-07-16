Vor dreißig Jahren beendete das Friedensabkommen von Dayton nicht nur einen der blutigsten Konflikte, die Europa seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Es legte auch das Fundament für den wirtschaftlichen Wiederaufbau eines verwüsteten Landes. Straßen, Fabriken, Stromnetze, ganze Städte mussten neu entstehen. Dass Bosnien und Herzegowina diesen Wiederaufbau überhaupt leisten konnte, war die eigentliche stille Leistung von Dayton.

Drei Jahrzehnte später ist aus dieser Aufbauleistung eine wirtschaftliche Sackgasse geworden. Was einst Investitionssicherheit schaffen sollte, blockiert heute vielerorts genau das: verlässliche Institutionen, funktionierende Märkte und ein Investitionsklima, das internationalem Kapital Vertrauen einflößt. Bosnien und Herzegowina zählt bei Pro-Kopf-Einkommen, ausländischen Direktinvestitionen und Jugendarbeitslosigkeit zu den Schlusslichtern des westlichen Balkans – bei gleichzeitiger Abwanderung junger, gut ausgebildeter Fachkräfte in einem Ausmaß, das mittelfristig die wirtschaftliche Substanz des Landes gefährdet.

In der kommenden Woche entscheidet Deutschland gemeinsam mit den übrigen Mitgliedern des Friedensimplementierungsrats über den nächsten Hohen Repräsentanten – eine Entscheidung mit erheblicher wirtschaftlicher Tragweite. Es ist eine Wahl zwischen der Fortschreibung eines Status quo, der Investoren abschreckt und Reformen blockiert, oder der Benennung einer Persönlichkeit, die pragmatische wirtschaftliche Modernisierung ermöglicht, ohne den von Dayton gesicherten Frieden zu gefährden.

Damit Bosnien seinen wirtschaftlichen Stillstand überwinden kann, braucht der künftige Hohe Repräsentant diplomatische Glaubwürdigkeit, Rückhalt im Inneren des Landes wie in der Nachbarschaft – und ein belastbares Verständnis dafür, wie wirtschaftliche Reformen in einem multiethnischen Staat mehrheitsfähig gemacht werden können. Deutschland, als einer der wichtigsten Handels- und Investitionspartner Bosniens, hat die Gelegenheit, dieses Ergebnis mitzugestalten, indem es den richtigen Kandidaten unterstützt. Mit Rückhalt aller politischen und ethnischen Parteien des Landes sowie der Nachbarstaaten bringt der erfahrene italienische Diplomat Antonio Zanardi Landi die Erfahrung und Glaubwürdigkeit mit, um Bosnien auf einen Pfad wirtschaftlicher Erholung und europäischer Integration zu führen.