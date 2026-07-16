DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 20 auf 40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Dies schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie angesichts der Übernahmespekulationen. Am Donnerstag legte Uber dann eine Offerte für den Lieferdienst-Konzern in Höhe von 41,50 Euro je Aktie vor./mis/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,87 % und einem Kurs von 38,23EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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