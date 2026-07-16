ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 42,50 Euro
- Jefferies stuft Delivery Hero weiterhin mit Buy
- Kursziel von Jefferies bei 42,50 Euro für Aktie
- Kaum Aussicht auf höheren Übernahmepreis oder Gegenbieter
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts Offerte des US-Fahrdienstvermittlers und Lieferdienstes Uber auf "Buy" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Das Einschalten des Finanzinvestors SSW Partners, um den kartellrechtlichen Bedenken zuvorzukommen, könnte sich als erfolgreich erweisen, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Insgesamt sieht der Experte kaum Spielraum für die Aktionäre, einen höheren Übernahmepreis durchzusetzen, und auch kaum Chancen, dass ein Gegenbieter auftaucht./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:49 / ET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 38,19 auf Tradegate (16. Juli 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +10,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,86 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,47 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -26,72 %/+17,77 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 42,50 Euro
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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