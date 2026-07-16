Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 42,50 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 38,19 auf Tradegate (16. Juli 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +10,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,86 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,47 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -26,72 %/+17,77 % bedeutet.