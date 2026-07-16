DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASML auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1800 auf 2150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen und Prognosen des Chipindustrieausrüsters hätten nun endlich gezeigt, dass die Bruttomarge durchaus Luft nach oben habe, schrieb Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 1.560EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Robert Sanders

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2150

Kursziel alt: 1800

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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