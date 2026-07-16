DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASML auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1800 auf 2150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen und Prognosen des Chipindustrieausrüsters hätten nun endlich gezeigt, dass die Bruttomarge durchaus Luft nach oben habe, schrieb Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 1.560EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Robert Sanders
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2150
Kursziel alt: 1800
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Sanders
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2150
Kursziel alt: 1800
Währung: EUR
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