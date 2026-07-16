15 Milliarden US-Dollar
Uber macht Ernst: Dieser Deal könnte den deutschen Liefermarkt verändern
Uber will Delivery Hero für 14,8 Milliarden US-Dollar übernehmen. Der Deal soll den Liefermarkt neu ordnen und bringt milliardenschwere Zusagen für Deutschland.
- Uber bietet 41,50 Euro pro Delivery Hero Aktie
- Uber erhält Zusage für 2 Milliarden Euro in Deutschland
- Berliner Hauptsitz bleibt erhalten bis mindestens 2029
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Uber plant die Übernahme des Berliner Essenslieferdienstes Delivery Hero und bietet den Aktionären 41,50 Euro je Aktie in bar. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen hervor. Die Offerte bewertet Delivery Hero mit 14,8 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 13,7 Milliarden US-Dollar unter Berücksichtigung bereits erworbener Beteiligungen.
Mit dem Zusammenschluss würde Uber nach eigenen Angaben seine Mobilitäts- und Lieferplattform auf insgesamt 99 Märkte ausweiten. Die kombinierten Bruttobuchungen hätten im Jahr 2025 pro forma bei 236 Milliarden US-Dollar gelegen.
Vorstand unterstützt das Angebot
Der Vorstand und Aufsichtsrat von Delivery Hero begrüßen das Übernahmeangebot einstimmig und wollen den Aktionären nach Prüfung der Angebotsunterlage die Annahme empfehlen. Zudem hat der Großaktionär Prosus zugesagt, seine Beteiligung anzudienen. Damit würde Uber auf eine wirtschaftliche Beteiligung von rund 53 Prozent kommen.
Uber-Chef Dara Khosrowshahi sagte: "Das talentierte Team von Delivery Hero hat ein außergewöhnliches Unternehmen aufgebaut, das beliebte lokale Marken umfasst und in vielen der weltweit am schnellsten wachsenden Liefermärkte eine führende Position einnimmt." Durch den Zusammenschluss wolle das Unternehmen seine Lieferdienste für Millionen weiterer Menschen ausbauen und zugleich neue Chancen für Händler und Kuriere schaffen. Die gemeinsame Plattform solle langfristig Mehrwert für Kunden und Aktionäre schaffen.
Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg bezeichnete die Transaktion als wichtigen Schritt für die Zukunft des Unternehmens. "Die globale Mobilitäts- und Lieferplattform von Uber und unser gemeinsames Engagement für Innovation machen dies zur richtigen Partnerschaft", erklärte er. Die Partnerschaft biete neue Möglichkeiten für Mitarbeiter, Aktionäre und Geschäftspartner.
Milliardenzusage für Deutschland
Uber kündigte an, den Berliner Hauptsitz von Delivery Hero zu erhalten und bis mindestens 2029 keine Änderungen an der Belegschaft in Berlin vorzunehmen. Darüber hinaus will das Unternehmen in den kommenden 5 Jahren insgesamt 2 Milliarden Euro in Deutschland investieren. Geplant sind Investitionen in Arbeitsplätze, den Ausbau des Geschäfts sowie Projekte rund um autonome Fahrzeuge und Kooperationen mit der deutschen Automobilindustrie.
Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet. Voraussetzung sind unter anderem die Zustimmung der Aktionäre sowie die Freigaben der zuständigen Wettbewerbs- und Finanzaufsichtsbehörden.
Parallel verkauft Delivery Hero Teile seines Geschäfts in 14 Märkten an die Investmentgesellschaft SSW Partners. Der Kaufpreis liegt bei rund 1,6 Milliarden US-Dollar. Uber übernimmt diese Geschäfte nicht. SSW will sie eigenständig weiterentwickeln und langfristige strategische Partner suchen.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion