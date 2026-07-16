Amphenol-Aktie: Nach Vervierfachung konsolidiert der Bullenmarkt

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 137,06 Euro (15.07.2026) und damit deutlich über dem Drei-Jahres-Tief von 37,17 Euro. Gleichzeitig notiert die Aktie spürbar unter dem Hoch von 154,32 Euro vom 30.06.2026. In Relation zur Spanne der vergangenen drei Jahre bewegt sich der Kurs klar im oberen Bereich: Vom Tief aus gerechnet wurden bereits rund 100 Euro gutgemacht, zum Hoch fehlen dagegen nur gut 17 Euro. Charttechnisch befindet sich Amphenol damit in einer Korrekturphase innerhalb eines intakten Aufwärtstrends. Die Rücksetzer seit Anfang Juli 2026 – von über 150 Euro zurück in den Bereich um 135 bis 140 Euro – wirken bislang wie eine normale Verschnaufpause nach einer sehr dynamischen Rally seit Frühjahr 2025.#/p##

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Amphenol Registered (A) Aktie einen klaren Übergang von einer engen Seitwärtsphase zu einem ausgeprägten Aufwärtstrend. Zwischen Sommer und Herbst 2023 pendelte der Kurs überwiegend zwischen 37 und 42 Euro, das damalige Tief markierte am 23.10.2023 ein Schlusskurs von 37,17 Euro. Ab November 2023 setzte eine erste Aufwärtswelle ein, die den Wert bis Mitte 2024 in den Bereich um 60 Euro führte. Nach einer Konsolidierung im zweiten Halbjahr 2024 beschleunigte sich der Trend ab Anfang 2025 deutlich: Aus Kursen um 70 Euro entwickelte sich eine fast durchgehende Rally, die im Juni 2026 in ein neues Drei-Jahres-Hoch bei 154,32 Euro mündete. Damit hat sich der Wert in gut zweieinhalb Jahren mehr als vervierfacht und befindet sich strukturell in einem klaren langfristigen Bullenmarkt.#/p##

200-Tage-Linie: Solider Puffer nach oben

Die 200-Tage-Linie verläuft auf Basis der Kursentwicklung deutlich unter dem aktuellen Niveau. Seit Mitte 2025 hat sich der Kurs von etwa 80 bis 90 Euro in mehreren Wellen bis über 140 Euro nach oben gearbeitet. Aus der Abfolge der Notierungen lässt sich die langfristige Durchschnittslinie grob im Bereich um 115 bis 120 Euro verorten. Damit notiert die Aktie aktuell um etwa 15 bis knapp 20 Prozent über diesem langfristigen Mittel. Dieser Abstand unterstreicht den intakten Aufwärtstrend, signalisiert aber zugleich, dass der Wert aus mittelfristiger Sicht bereits ambitioniert gelaufen ist. Solange Rücksetzer oberhalb der 200-Tage-Linie auslaufen, bleibt das positive Trendbild unverändert.#/p##

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

Auf der Unterseite sticht vor allem der Bereich um 120 Euro als zentrale Unterstützung hervor. Hier drehte der Kurs im Frühjahr 2026 mehrfach nach oben und bestätigte die Zone als wichtige Auffanglinie. Darunter bieten die Regionen um 110 und 100 Euro zusätzliche Haltepunkte, an denen im März und Mai 2026 markante Tiefs ausgebildet wurden. Auf der Oberseite bildet die Zone zwischen 145 und 154 Euro den entscheidenden Widerstand: Mehrere Anläufe im Juni und Anfang Juli 2026 scheiterten dort, das Hoch bei 154,32 Euro markiert aktuell die obere Begrenzung des Aufwärtstrends. Zwischenlevels um 130 und 140 Euro fungieren als kurzfristige Orientierungsmarken. Ein nachhaltiger Ausbruch über 154 Euro würde den Weg in neue Kursregionen öffnen, während ein Bruch der Unterstützungszone um 120 Euro eine tiefere Korrektur einleiten könnte.#/p##

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amphenol Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.