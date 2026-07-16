Cewe will Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris kaufen - Aktie legt zu

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe will mit einem Zukauf sein Kerngeschäft Fotofinishing und seine internationale Präsenz im Handel ausbauen. Dazu will das Unternehmen das Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris für rund 72 Millionen Euro übernehmen, wie es am Donnerstag in Oldenburg mitteilte. Allerdings könne sich der Kaufpreis aufgrund der künftigen Zahlen zum Abschluss-Stichtag noch ändern. Die Übernahme soll im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen sein und sich daher nicht auf die Prognose für das laufende Jahr auswirken. An der Börse kam das Vorhaben gut an. Die Cewe-Aktie legte zuletzt um rund 1,4 Prozent zu.

Der Vorstand erwartet, dass das Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris ab dem ersten vollen Geschäftsjahr einen positiven Beitrag zum Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) beisteuert. Der Ergebnisbeitrag soll aufgrund von Synergien in den Folgejahren sukzessiv weiter steigen.