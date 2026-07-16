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    ROUNDUP

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    Cewe will Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris kaufen - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Cewe kauft Kodak Sofortfoto-Geschäft für 72 Mio
    • EBIT positiv ab erstem vollen Geschäftsjahr
    • Rund 37.000 Fotostationen in 16.000 Geschäften
    ROUNDUP - Cewe will Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris kaufen - Aktie legt zu
    Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA

    OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe will mit einem Zukauf sein Kerngeschäft Fotofinishing und seine internationale Präsenz im Handel ausbauen. Dazu will das Unternehmen das Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris für rund 72 Millionen Euro übernehmen, wie es am Donnerstag in Oldenburg mitteilte. Allerdings könne sich der Kaufpreis aufgrund der künftigen Zahlen zum Abschluss-Stichtag noch ändern. Die Übernahme soll im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen sein und sich daher nicht auf die Prognose für das laufende Jahr auswirken. An der Börse kam das Vorhaben gut an. Die Cewe-Aktie legte zuletzt um rund 1,4 Prozent zu.

    Der Vorstand erwartet, dass das Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris ab dem ersten vollen Geschäftsjahr einen positiven Beitrag zum Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) beisteuert. Der Ergebnisbeitrag soll aufgrund von Synergien in den Folgejahren sukzessiv weiter steigen.

    Kodak Moments Retail Photo Solutions betreibt den Angaben zufolge mit rund 500 Mitarbeiter in 54 Ländern ein Sofortfoto-Geschäft mit der Marke Kodak Moments. Der Geschäftsbereich verfügt über rund 37.000 online angebundene Fotostationen in 16.000 Geschäften von Einzelhandelsketten und erwirtschaftet derzeit einen Jahreserlös von rund 200 Millionen Euro.

    Erst vor wenigen Wochen hatte Cewe angekündigt, seinen Geschäftsbereich mit dem kommerziellen Online-Druck an den Druckspezialisten Cimpress zu verkaufen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der SDax-Konzern erwartet jedoch einen Buchgewinn im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich aus dem Geschäft. Der Abschluss des Verkaufs wird im zweiten Halbjahr erwartet./mne/stw/mis

    CEWE Stiftung

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CEWE Stiftung Aktie

    Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 96,70 auf Tradegate (16. Juli 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CEWE Stiftung Aktie um +5,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von CEWE Stiftung bezifferte sich zuletzt auf 717,41 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 126,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 149,00EUR was eine Bandbreite von +30,71 %/+54,56 % bedeutet.





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