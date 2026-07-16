AKTIEN IM FOKUS
Anleger machen bei KI-Profiteuren weiterhin Kasse
- Kurseinbrüche bei KI-Profiteuren dauern an
- Halbleiterwerte und Technologiewerte fallen stark
- TSMC plant mehr Investitionen trotz Kursdruck
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursrücksetzer von Aktien, die als Profiteure Künstlicher Intelligenz (KI) gehandelt werden, hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Im Dax rutschten Infineon um 2,6 Prozent ab auf ein Tief seit zwei Monaten. Siemens Energy , die als Ausrüster von Daten- und Rechenzentren Nutzen aus dem KI-Boom ziehen dürften, verbilligten sich um 2,3 Prozent. Sie liegen um gut ein Fünftel unter dem Rekordhoch von Ende April.
Schon an den asiatischen Börsen waren KI- und Halbleiteraktien verkauft worden. "Was wochenlang wie eine Einbahnstraße für Anleger ausgesehen hat, ist zu einer Achterbahnfahrt der Kurse unter stark erhöhten Schwankungen geworden", schrieb Jochen Stanzl, Analyst der Consorsbank. Anleger hegten Zweifel, ob die Technologiekonzerne mit ihren Quartalszahlen und Prognosen die durch steil gestiegene Kurse mittlerweile weitaus höher liegende Messlatte noch einmal überspringen können.
Auch in der zweiten Börsenreihe führten Technologiewerte die Verliererliste an. Die Verluste von Jenoptik , Suss Microtec , Siltronic und Aixtron reichten von 1,3 bis 5,7 Prozent. Aixtron fielen auf das tiefste Niveau seit drei Monaten. Im Kleinwerte-Index SDax verloren die Papiere des Laserspezialisten LPKF 3,5 Prozent.
Tom Wilson vom britischen Vermögensverwalter Schroders wurde grundsätzlich: "Obwohl der aktuelle Zyklus sehr stark ist, gibt es wenig Grund zu glauben, dass sich der KI-Investitionszyklus letztlich anders verhalten wird als frühere kapitalintensive Branchenzyklen". Hohe Renditen regten dazu an, die Kapazitäten auszuweiten. Dadurch hole das Angebot die Nachfrage ein. Die Renditen normalisierten sich und die Bewertungen gerieten unter Druck.
Noch befinde sich die Künstliche Intelligenz aber in einer frühen Phase des Zyklus, so Wilson. Die Nachfrage nach Rechenleistung steige stark und die Fundamentaldaten deuteten auf einen weiteren Anstieg der Kapitalausgaben bis 2028 hin.
Am Donnerstag gab der weltgrößte Chipauftragsfertiger TSMC bekannt, dass er in diesem Jahr noch mehr investieren will als bislang angekündigt. Zudem hob er wegen des KI-Booms die Umsatzprognose an; Gewinn und Umsatz legten kräftig zu. Doch auch diese Nachrichten wurden am Markt zunächst negativ aufgenommen. Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine (ADRs) der TSMC-Aktien gaben vorbörslich rund dreieinhalb Prozent nach./bek/niw/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 66,12 auf Tradegate (16. Juli 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um -8,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -19,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 85,21 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -6,36 %/+56,59 % bedeutet.
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Jenoptik: Das Comeback der deutschen Tech-Hoffnung?
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Börse liebt Geschichten über Wiederauferstehungen. Und genau daran erinnert derzeit die Entwicklung der Aktie von Jenoptik. Noch vor wenigen Quartalen galt der Technologiekonzern aus Jena vielen Investoren als solide, aber etwas langweilige Industrieperle. Inzwischen hat sich das Bild dramatisch gewandelt: Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn zeitweise mehr als verdoppelt und zählt plötzlich zu den heißesten Werten im MDAX. Doch was steckt hinter dem Kursfeuerwerk?
Vom DDR-Kombinat zum Hightech-Spezialisten
Jenoptik ist längst mehr als nur ein traditionsreicher Optikhersteller aus Thüringen. Der Konzern hat sich in den vergangenen Jahren konsequent zu einem Photonik- und Halbleiterzulieferer mit hoher technologischer Eintrittsbarriere entwickelt. Vereinfacht gesagt liefert das Unternehmen Präzisionsoptik, Lasertechnik, Messtechnik und Automatisierungslösungen – unter anderem für die Halbleiterindustrie, Medizintechnik, Verkehrstechnik und Verteidigungsanwendungen.
Besonders spannend ist die Rolle im Chipsektor. Jenoptik liefert Komponenten und Systeme für die Halbleiterausrüstungsindustrie und profitiert damit indirekt vom weltweiten KI- und Rechenzentrumsboom.
Der unsichtbare Gigant in der Lieferkette
In der Welt der Mikrochips ist Jenoptik ein unverzichtbarer Partner für die Großen der Branche, allen voran ASML. Wenn die Tech-Giganten dieser Welt nach immer kleineren und leistungsfähigeren Chips dürsten, ist Jenoptik derjenige, der die physikalischen Grenzen des Lichts austestet, um diese Fertigung überhaupt zu ermöglichen. Diese tiefe Integration in die globale Halbleiter-Lieferkette verschafft dem Unternehmen einen „Burggraben“, von dem andere Maschinenbauer nur träumen können. Man ist kein austauschbarer Zulieferer, sondern technologischer Co-Entwickler.
Die Zahlen: Weniger Umsatz, aber deutlich mehr Qualität
Das erste Quartal 2026 zeigte eindrucksvoll, warum Anleger derzeit wieder genauer hinschauen. Zwar lag der Umsatz mit 241,2 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig explodierte jedoch der Auftragseingang förmlich: plus 74 % auf 356,9 Millionen Euro. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit der Halbleiterindustrie.
Noch wichtiger: Die Profitabilität verbesserte sich deutlich. Das Vorsteuerergebnis (EBIT) sprang um rund 53% auf 25,9 Millionen Euro, während der Nettogewinn sogar um mehr als 80% auf 16,8 Millionen Euro zulegte. Die EBITDA-Marge erreichte 18,4%.
Bemerkenswert ist dabei die Qualität des Wachstums. Der Umsatz steigt derzeit nicht explosionsartig, aber Jenoptik verdient mit jedem Euro Geschäft deutlich mehr Geld. Genau diese Entwicklung lieben Investoren an der Börse besonders.
Warum die Aktie plötzlich durch die Decke geht
Der starke Kursanstieg hat mehrere Ursachen. Erstens überraschte der Auftragseingang die Analysten massiv positiv. Teilweise lagen die Bestellungen rund 30% über den Markterwartungen.
Zweitens profitiert Jenoptik von einem regelrechten KI- und Halbleiterhype. Anleger suchen europaweit nach Unternehmen, die indirekt vom globalen Ausbau von Rechenzentren und Chipfabriken profitieren. Jenoptik erfüllt genau dieses Profil – allerdings mit deutlich kleinerer Marktkapitalisierung als viele internationale Konkurrenten. Dadurch wirken positive Nachrichten besonders stark auf den Kurs.
Drittens honoriert der Markt die strategische Fokussierung. Das Unternehmen hat margenschwächere Bereiche zurückgedrängt und konzentriert sich zunehmend auf wachstumsstarke Hochtechnologie-Anwendungen.
Viel Potenzial, aber auch hohe Erwartungen
Für 2026 erwartet Jenoptik weiterhin Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich sowie eine EBITDA-Marge von 19 bis 21%. Die Richtung stimmt also eindeutig.
Die langfristigen Treiber wirken ebenfalls attraktiv: KI-Infrastruktur, optische Datenkommunikation, industrielle Automatisierung und moderne Messtechnik dürften in den kommenden Jahren hohe Investitionen auslösen. Gleichzeitig eröffnet die zunehmende Bedeutung europäischer Technologie- und Verteidigungsautonomie zusätzliche Chancen.
Allerdings ist inzwischen viel Optimismus im Kurs eingepreist. In den letzten 13 Monaten haben sich die Papiere verdreifacht. Damit wird die Aktie mittlerweile mit einem deutlichen Bewertungsaufschlag gehandelt. Sollte sich die Dynamik im Halbleitergeschäft abschwächen oder Großaufträge ausbleiben, könnte die Euphorie schnell abkühlen.
Genau darin liegt derzeit der spannende Balanceakt bei Jenoptik: Operativ läuft es so gut wie lange nicht mehr – doch die Börse verlangt inzwischen nahezu Perfektion.
Herzliche Grüße
Rene König
Redaktionsschluss: 17.05.2026 um 07 Uhr[/s]
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