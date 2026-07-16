BERNSTEIN RESEARCH stuft ASML auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 2300 auf 2500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit soliden Quartalszahlen habe der Ausrüster der Halbleiterbranche die Erwartungen übertroffen, schrieb David Dai am Donnerstag. Das gelte sowohl für den Umsatz als auch für die Kapazitäten und die Profitabilität. Für alle drei Aspekte gebe es weiteres Aufwärtspotenzial./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 1.573EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: David Dai
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2500
Kursziel alt: 2300
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Dai
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2500
Kursziel alt: 2300
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