Minus 53 %: Circus-Aktie im freien Fall

Beim EBITDA korrigiert das Unternehmen ebenfalls kräftig nach unten, statt eines Verlusts von 6 bis 8 Millionen Euro rechnet Circus nun mit rund minus 17 Millionen Euro.

Der Kochroboter-Hersteller Circus hat seine Umsatzprognose für 2026 auf gerade noch 5,2 Millionen Euro zusammengestrichen. Bislang hatte der Hamburger Roboterküchen-Hersteller 44 bis 55 Millionen Euro angepeilt.

Als Grund nennt das Management eine strategische Verschiebung. Geplante Systemauslieferungen aus der zweiten Jahreshälfte wandern ins Geschäftsjahr 2027, um die Wirtschaftlichkeit einzelner Kundenprojekte zu verbessern, bevor in die Fläche skaliert wird.

Künftig konzentriert sich Circus auf ausgewählte Kunden aus der Gemeinschaftsverpflegung sowie auf institutionelle und Verteidigungskunden, inklusive eines Markteintritts in der Ukraine. Man sei weiterhin ausreichend finanziert, betont das Unternehmen.

An der Börse zeigt sich die Neubewertung längst. Zum Mittwochsschluss notierte die Aktie bei 4,94 Euro. Am Donnerstag folgte das böse Erwachen für Anleger: Mit einem Minus von mehr als 50 Prozent notieren die Papiere nur noch bei 2,40 Euro. Seit Jahresbeginn hat das Papier fast 80 Prozent verloren, binnen zwölf Monaten sogar rund 64 Prozent. Vom Hoch bei 23,50 Euro im November trennen die Aktie inzwischen fast 90 Prozent.

Die Kürzung wirkt wie ein Bruch mit der jüngsten Erzählung. Erst am 6. Juli hatte mwb research die Kaufempfehlung bekräftigt und ein Kursziel von 46 Euro genannt, mehr als 780 Prozent über dem damaligen Kurs, begründet mit der frisch abgeschlossenen Übernahme des belgischen Robotik-Spezialisten Alberts und dessen Zugang zu Kunden wie Danone und Sodexo. Die Analysten hatten Circus bis 2032 ein jährliches Wachstum von fast 200 Prozent zugetraut. Von den einst erwarteten gut 55 Millionen Euro Umsatz für 2026 ist praktisch nichts mehr übrig.

Auf die Prognosekürzung reagierte mwb research noch am selben Tag. Analyst Oliver Wojahn kappt sein Kursziel von 46 auf 8,40 Euro und stuft die Empfehlung von einer regulären auf eine spekulative Kaufempfehlung zurück. Gelingt es Circus, Lieferkette und Wartungsaufwand in den Griff zu bekommen, sieht er weiterhin erhebliches Potenzial, warnt aber vor deutlich erhöhten Risiken und einem angespannten Cash-Verbrauch.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Circus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -45,78 % und einem Kurs von 2,60EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 11:06 Uhr) gehandelt.





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