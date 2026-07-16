ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 550 Pence
- Bernstein belässt IAG auf Outperform bei 550 Pence
- Irving sieht Zweifel an langer Sperrung von Hormus
- Kerosinpreise gestiegen, Vorräte in Europa halbiert
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Alex Irving sieht angesichts der jüngsten Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran Zweifel aufkommen, dass europäische Fluggesellschaft das Horrorszenario einer längeren Schließung der Straße von Hormus vermeiden können. Die Kerosinpreise seien schon wieder gestiegen und die Vorräte in Europa hätten sich seit Januar fast halbiert, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Irving sind Ryanair und IAG am besten aufgestellt, höhere Treibstoffpreise aushalten und von möglichen Kapazitätskürzungen der Konkurrenz profitieren zu können./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:00 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur International Consolidated Airlines Group Aktie
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 5,33 auf Tradegate (16. Juli 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der International Consolidated Airlines Group Aktie um -0,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,08 %.
Die Marktkapitalisierung von International Consolidated Airlines Group bezifferte sich zuletzt auf 24,58 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,7500GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000GBP was eine Bandbreite von -24,98 %/+12,53 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 550 Euro