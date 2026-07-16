Nordea dreht in Plus - Barclays: An Zahlen nicht auszusetzen

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 17,00 auf Tradegate (16. Juli 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um -2,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 57,46 Mrd..

Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -40,78 %/+12,53 % bedeutet.