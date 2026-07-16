WDH/AKTIE IM FOKUS
Nordea im Plus - Barclays: An Zahlen nicht auszusetzen
- Nordea-Aktien schwächer, später um 0,7 Prozent
- Quartalszahlen treiben Aktie nicht auf neue Hochs
- Barclays sieht keine Neuigkeiten, keine Rückkaufinfo
(Tippfehler in der Überschrift berichtigt)
HELSINKI (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordea haben am Donnerstag im frühen Handel geschwächelt. Nach anfänglich stärkeren Abgaben legte das Papiere zuletzt um 0,7 Prozent zu. Die Zahlen zum zweiten Quartal waren damit allerdings noch nicht in der Lage, den Wert auf neue Hochs zu treiben. Stattdessen bewegte sich der Titel in etwa weiterhin seitwärts.
Die Analysten von Barclays hatten an den Zahlen zwar nichts auszusetzen, fanden aber auch keine großen Neuigkeiten. Zudem habe es keine weiteren Informationen zu dem laufenden Aktienrückkaufprogramm gegeben, was enttäuschend sei. Derzeit gebe es aussichtsreichere Titel unter den europäischen Banken./mf/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 17,00 auf Tradegate (16. Juli 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um -2,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 57,46 Mrd..
Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -40,78 %/+12,53 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Nordea Bank Abp - A2N6F4 - FI4000297767
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https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19958627-jefferies-stuft-nordea-buy
Vom 16. Juni 2025 bis zum 19. September 2025 kaufte Nordea 19.292.616 von sich zurück
Aktien zu einem Durchschnittspreis pro Aktie von 12,95 EUR:
https://live.euronext.com/en/products/equities/company-news/2025-09-22-nordea-completes-its-share-buy-back-programme-announced
Das Brokerage senkte sein Kursziel für die Aktie von 13,30 € auf 11,80 €, was eine Reduzierung von 11 % und einen Rückgang von 13 % gegenüber dem Schlusskurs vom 20. August von 13,56 € entspricht:
https://www.investing.com/news/stock-market-news/barclays-slashes-nordea-to-underweight-as-eps-outlook-weakens-4203812