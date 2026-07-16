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    WDH/AKTIE IM FOKUS

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    Nordea im Plus - Barclays: An Zahlen nicht auszusetzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordea-Aktien schwächer, später um 0,7 Prozent
    • Quartalszahlen treiben Aktie nicht auf neue Hochs
    • Barclays sieht keine Neuigkeiten, keine Rückkaufinfo
    WDH/AKTIE IM FOKUS - Nordea im Plus - Barclays: An Zahlen nicht auszusetzen
    Foto: Roland Magnusson - stock.adobe.com

    (Tippfehler in der Überschrift berichtigt)

    HELSINKI (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordea haben am Donnerstag im frühen Handel geschwächelt. Nach anfänglich stärkeren Abgaben legte das Papiere zuletzt um 0,7 Prozent zu. Die Zahlen zum zweiten Quartal waren damit allerdings noch nicht in der Lage, den Wert auf neue Hochs zu treiben. Stattdessen bewegte sich der Titel in etwa weiterhin seitwärts.

    Die Analysten von Barclays hatten an den Zahlen zwar nichts auszusetzen, fanden aber auch keine großen Neuigkeiten. Zudem habe es keine weiteren Informationen zu dem laufenden Aktienrückkaufprogramm gegeben, was enttäuschend sei. Derzeit gebe es aussichtsreichere Titel unter den europäischen Banken./mf/mis

    Nordea Bank Abp

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    +5,63 %
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    +39,62 %
    +67,74 %
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    +126,26 %
    +520,32 %
    ISIN:FI4000297767WKN:A2N6F4
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 17,00 auf Tradegate (16. Juli 2026, 11:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um -2,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 57,46 Mrd..

    Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -40,78 %/+12,53 % bedeutet.





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