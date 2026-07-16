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    WDH 2/ROUNDUP/KI-Boom

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    TSMC erhöht Investitionsziel und Umsatzprognose

    Für Sie zusammengefasst
    • TSMC erhöht Investitionen auf 60 bis 64 Milliarden
    • Mittelfristig 265 Milliarden Zusagen für US Fabriken
    • Umsatzprognose angehoben auf über 40 Prozent im Jahr
    WDH 2/ROUNDUP/KI-Boom - TSMC erhöht Investitionsziel und Umsatzprognose
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Tippfehler im zehnten Absatz entfernt: Nvidia statt Nividia)

    HSINCHU (dpa-AFX) - Die Halbleiterbranche dürfte nach Einschätzung des weltgrößten Chip-Auftragsfertigers TSMC noch lange vom KI-Boom profitieren. Die Nachfrage übersteige das Angebot bei weitem, sagte TSMC-Chef Che-Chia Wei am Donnerstag in Hsinchu. Der taiwanesische Konzern will deshalb noch mehr investieren als bislang bekannt. Zudem erhöhte das Unternehmen, das wegen des KI-Booms inzwischen zu den wertvollsten der Welt gehört, die Umsatzprognose für das laufende Jahr.

    In diesem Jahr will die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) nach Angaben vom Donnerstag 60 bis 64 Milliarden US-Dollar in neue Anlagen und Technologien stecken. Damit wurde die Spanne für das Investitionsziel um acht Milliarden Dollar erhöht. Experten werten dies als Vertrauensbeweis und Beleg für eine weiter hohe Chipnachfrage infolge des Aufbaus von KI-Infrastruktur.

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    Neben dem erhöhten Investitionsziel für dieses Jahr will der asiatische Konzern mittelfristig noch mehr in Fabriken in den USA stecken. TSMC stockte nach eigenen Angaben die Zusagen für den Ausbau von Fertigungsanlagen um 100 Milliarden Dollar auf 265 Milliarden US-Dollar auf. Nach Abschluss der Investitionen soll TSMC 10 Fertigungs- sowie zwei Verpackungsanlagen in den Vereinigten Staaten haben.

    Der Schritt ist Teil eines politischen Abkommens zwischen Taiwan und den USA vom Januar. Damals hatte US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit dem asiatischen Land die Einfuhrzölle für Güter aus Taiwan gesenkt und im Gegenzug Zusagen zu Investitionen in die Halbleiterindustrie ausgehandelt.

    Die Vereinigten Staaten wollen damit ihre Abhängigkeit von der Chipproduktion in dem asiatischen Land verringern. Taiwan wird von China als abtrünnige Provinz angesehen. Zudem hatte es in der Corona-Pandemie Probleme mit den Lieferketten gegeben. Trump will mit dem Ausbau der Chipfertigung im eigenen Land darüber hinaus noch mehr vom KI-Boom profitieren als bisher.

    Beim Umsatz werde in US-Dollar gemessen im laufenden Jahr jetzt ein Anstieg von etwas mehr als 40 Prozent angepeilt, teilte der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger weiter mit. Bislang hatte TSMC ein Plus von mehr als 30 Prozent in Aussicht gestellt.

    Im zweiten Quartal zog der Umsatz, wie bereits seit Montag bekannt, wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms um 36 Prozent auf 1,27 Billionen Taiwan-Dollar an. Da zudem die Margen gestiegen sind, legte der Überschuss um 77 Prozent auf knapp 707 Milliarden taiwanesische Dollar (19 Mrd Euro) zu. Damit übertraf TSMC die Erwartungen der Experten.

    Die Aussagen zu den Investitionen und der erhöhten Umsatzprognose stammen aus der Presse- und Analystenkonferenz zu den kurz nach Börsenschluss in Taiwan veröffentlichten detaillierten Quartalszahlen. Die in den US gehandelten TSMC-Anteile, sogenannte Hinterlegungsscheine (ADRs) der Papiere an der Börse in Taipeh, gaben vorbörslich rund dreieinhalb Prozent auf 405 Dollar nach.

    An der Börse in Taiwan legte der TSMC-Kurs in den vergangenen zwölf Monaten um fast 120 Prozent zu. In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Kurs mehr als vervierfacht. TSMC ist an der Börse derzeit rund 64 Billionen Taiwan-Dollar oder umgerechnet knapp 2 Billionen US-Dollar wert. Zieht man die Hinterlegungsscheine, die mit dem vorbörslichen Minus aktuell einen Bewertungsaufschlag von rund fünf Prozent haben, heran, kommt man auf knapp 2,1 Billionen Dollar.

    Damit liegt TSMC in der Rangliste der wertvollsten Konzerne der Welt als erster nicht-amerikanischer Konzern hinter Nvidia (5,1 Billionen), Apple (4,8), der Google-Mutter Alphabet (4,5), Microsoft (2,9) und Amazon (2,7) auf Rang sechs.

    Der KI-Boom und die guten TSMC-Zahlen sind ein Grund für das zuletzt außerordentlich hohe Wirtschaftswachstum in dem asiatischen Land. In den ersten drei Monaten des Jahres legte das Bruttoinlandsprodukt um 14,6 Prozent zu. Dies war die höchste Rate seit fast 40 Jahren. Bereits im vergangenen Jahr war die taiwanesische Volkswirtschaft um fast neun Prozent gewachsen.

    Nominal betrug die Wirtschaftsleistung des Landes mit etwas mehr als 23 Millionen Einwohnern umgerechnet rund 920 Milliarden Dollar. In diesem Jahr rechnet der Internationale Währungsfonds mit einem Anstieg auf knapp eine Billion Dollar und bis 2031 soll das Nominalvolumen der taiwanesischen Wirtschaft auf fast 1,3 Billionen Dollar anwachsen.

    Zum Vergleich: Die Wirtschaftsleistung hierzulande stagnierte zuletzt bei etwas mehr als umgerechnet fünf Billionen Dollar - und auch 2026 rechnen die IWF-Experten nur mit einem moderaten Wachstum./zb/mis/men

     

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