Spartan Metals erweitert die Mineralisierungsfläche der vormals produzierenden Mine Tungstonia um mehr als das 13-Fache und definiert Wolfram-Silber-Gänge über 5,7 km2 mit Werten von bis zu 5,18 % WO3

Vancouver, Kanada, 16. Juli 2026 / IRW-Press / Spartan Metals Corp. („Spartan“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: W | OTCQB: SPRMF | FWB: J03), ein auf die Exploration und Erschließung von Vorkommen von Wolfram und kritischen Mineralen im Westen der Vereinigten Staaten spezialisiertes Unternehmen, freut sich, die Analyseergebnisse der Probenahmen bekannt zu geben, die vor kurzem auf den Claims Tungstonia, die Teil seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Eagle in Nevada sind, durchgeführt wurden (Abbildung 1).

Highlights:

- Acht bestätigte Wolfram-Silber-Gänge über eine Gesamtfläche von ca. 2,7 km („km“) x 2,1 km (~5,7 km2) und mit einer gesamten Streichlänge an der Oberfläche von ca. 6,8 km (Tabelle 1 und Abbildung 3), was einer ca. 13-fachen Erhöhung der definierten Mineralisierung seit dem Erwerb des Projekts Eagle durch Spartan im Juli 2025 entspricht (Abbildungen 2 und 3).

- Gang 4 wurde durch Gesteinsproben mit 5,18 % WO3 um 400 Meter („m“) in Streichrichtung nach Süden auf eine gesamte bestätigte Länge von ca. 1,1 km erweitert.

- Neuer Gang („Spartan C“) zwischen den Gängen A und B mit ungefähr 700 m Länge durch Gesteinsproben mit 3,67 % und 2,72 % WO3 bestätigt (Abbildungen 2 und 3).

- Der Gang Spartan B wurde durch Gesteinsproben mit 1,82 % und 2,43 % WO3 um 530 m auf eine gesamte bestätigte Länge von ungefähr 700 m erweitert (Abbildungen 2 und 3).

- Gang Spartan A wurde mittels Kartierung einer Alteration, die zusammen mit Wolfram in einer Bodenanomalie vorkommt, um ca. 500 m erweitert (Abbildungen 2 und 3).

- Ungefähr 50 % der Tungstonia-Claims sind noch zu erkunden.

Tabelle 1. Streichlänge des Gangsystems Tungstonia

Gang-Nr. Ungefähre Länge der freiliegenden Oberfläche (km) Ungefähre Mächtigkeit (m) Gang 1 2,5 1 bis 3 Gang 2 0,2 1 Gang 3 1,0 1 Gang 4 1,1 1 bis 2 Gang 5 0,1 1 Spartan A 0,5 Unbekannt Spartan B 0,7 Unbekannt Spartan C 0,7 Unbekannt Alle Gänge streichen zwischen N10E und N20E und fallen mit 50 bis 65 Grad nach Osten ein. Die wahren Mächtigkeiten werden angegeben, sofern bekannt.

Brett Marsh, President und CEO von Spartan, erklärte dazu wie folgt: „Als Spartan das Projekt Eagle im Juli 2025 erwarb, umfasste die bekannte Ausdehnung der Mineralisierung in Tungstonia ein Gebiet von ungefähr 750 Metern x 550 Metern. Unsere Feldprogramme von 2025 und 2026 konnten inzwischen acht Wolfram-Silber-Gänge mit einem Explorationsumfang von ca. 2,7 Kilometern x 2,1 Kilometern definieren – eine Steigerung um mehr als das 13-Fache – mit einer gesamten freigelegten Streichlänge an der Oberfläche von ca. 6,8 Kilometern.“

Herr Marsh fuhr fort: „Besonders ermutigend ist es für uns, dass das mineralisierte System bei jedem neuen Einsatz unseres Teams im Feld weiter wächst. Wir erweitern nicht einfach nur einen einzelnen bekannten Erzgang; wir identifizieren zusätzliche Strukturen und stellen fest, dass in mehreren Zielgebieten durchweg hohe Wolframgehalte vorhanden sind. Dies vermittelt uns ein wesentlich klareres Bild von der Verteilung der Mineralisierung in Tungstonia und bestätigt die Effizienz des von unserem Team verfolgten Explorationsansatzes.“

Herr Marsh erklärte abschließend: „Die geophysikalischen Untersuchungen werden gerade abgeschlossen, und Mitte August beginnen die Kernbohrungen, die dazu beitragen werden, die laterale und Tiefenkontinuität, die Geometrie und die Beziehung der Gang- und Skarnziele zu bewerten. Ebenso überzeugend ist die Tatsache, dass etwa 50 % des Konzessionsblocks von Tungstonia noch nicht erkundet wurden. Die Kombination aus mehreren Wolfram-Silber-Gängen, vielversprechenden Wolfram- und Silberergebnissen aus Oberflächenproben, ausgedehnten Bodenanomalien mit Wolfram und Silber und einer bestätigten Skarn-Mineralisierung, die das Gangsystem zu umgeben scheint, verschafft Spartan einen umfangreichen und wachsenden Bestand an Explorationszielen. Die anhaltende Erweiterung der definierten Ausdehnung an der Oberfläche bestärkt uns in unserer Zuversicht hinsichtlich Tungstonia und bekräftigt das großflächige Explorationspotenzial des Projekts Eagle weiter.“

Die Proben wurden im Rahmen des Explorationsprogramms entnommen, das am 21. Mai 2026 angekündigt wurde; die Ergebnisse sind in Tabelle 2 aufgeführt. Die Gänge sind relativ linear und weisen eine Mächtigkeit von ungefähr 0,5 m bis 3 m auf. Die Gänge 3, 4 und 5 treten als Schichten oder Schwärme der dünneren Gänge über eine Breite von etwa 50-60 m auf. Die Gänge Spartan A, B und C treten in einer ähnlichen Geometrie auf (Abbildung 4). Abbildung 5 zeigt eine typische Hübnerit-Quarz-Mineralisierung in den Gängen Spartan B und C, wobei der Gang Spartan C bei der Probenahme besonders hervorstach. Abbildung 6 zeigt große Hübnerit-Kristalle aus Gang 4.

Bedeutung der jüngsten Exploration

Diese Ergebnisse legen nahe, dass sich die bedeutende Wolfram-Silbermineralisierung möglicherweise weit über das Gebiet der ehemals produzierenden Mine Tungstonia erstreckt. Spartan hat inzwischen mindestens acht Wolfram-Silber-Gänge mit einer gesamten Streichlänge an der Oberfläche von ca. 6,8 Kilometern bestätigt, und zwar innerhalb eines mineralisierten Gebiets, das mehr als 13-mal so groß ist wie jenes, das zum Zeitpunkt des Erwerbs des Projekts Eagle bekannt war. Analyseergebnisse von bis zu 5,18 % WO₃ verdeutlichen, dass entlang mehrerer Strukturen, unter anderem in Bereichen abseits der historischen Bergbauanlagen, bemerkenswerte Wolframgehalte auftreten. Da etwa die Hälfte der Tungstonia-Claims noch unerkundet sind, bietet das erweiterte Gebiet eine breitere Grundlage für geophysikalische Untersuchungen und Bohrungen, die darauf ausgelegt sind, die Kontinuität und Geometrie der Mineralisierung in der Tiefe zu evaluieren. Die Gesteinsproben stellen Einzelergebnisse dar und sollten nicht als repräsentativ für den durchschnittlichen Gehalt, die Tonnage oder die wirtschaftliche Rentabilität betrachtet werden.

Angesichts der Konzentration des weltweiten Wolframangebots sind diese Ergebnisse von besonderer Bedeutung. Das U.S. Geological Survey schätzt, dass China im Jahr 2025 für fast 80 % der weltweiten Minenproduktion verantwortlich war, während die Vereinigten Staaten seit 2015 keine kommerzielle Wolfram-Minenproduktion mehr verzeichnen und weiterhin zu mehr als 50 % von Importen abhängig sind.1 Die Einführung von Exportkontrollen für ausgewählte Wolframprodukte durch China im Jahr 2025 fiel mit einem deutlichen Anstieg der internationalen Wolframpreise zusammen, was die strategische Bedeutung der Identifizierung potenzieller inländischer Bezugsquellen unterstreicht. In diesem Zusammenhang stärkt die zunehmende Ausdehnung des Wolframvorkommens in Eagle die Bedeutung des Projekts für die Ziele der USA bei der Versorgung mit kritischen Mineralen.

Nächste Schritte

Spartan wird sein Explorationsprogramm 2026 wie in der Mitteilung vom 21. Mai 2026 beschrieben fortsetzen, einschließlich:

- Fortsetzung der Oberflächenprobenahme von Böden und Gestein – einschließlich Bohrungen mittels tragbaren Kernbohrgeräts – auf den im November 2025 erworbenen Claims, um bei Tungstonia zuvor identifizierte Wolfram-, Silber- und Rubidiumanomalien im Boden potenziell zu erweitern.

- Fortsetzung der Gesteinsprobenahmen und Kernbohrungen mit einem tragbaren Bohrgerät auf den Claims Rees zur Erfassung der Bereiche der ehemals produzierenden Wolframminen Rees und Antelope.

- Bewertung eines geophysikalischen Programms für die Claims Rees.

- Bewertung der Schaffung eines sicheren Zugangs zu allen ehemaligen Minen auf dem Projekt Eagle.

- Im Gange: Geophysikalische Bodenuntersuchungen auf den Claims Tungstonia zur Ermittlung der Tiefen bestehender Wolfram-Silber-Gänge von mehr als 2 km Länge sowie potenzieller Wolfram-Skarn-Mineralisierungen, die mit Wolfram-Silber-Rubidiumanomalien im Boden zusammenfallen, und bei Yellow Jacket.

- Anfang bis Mitte August: Diamantkernbohrungen mit Gesamtlänge von ca. 3.000 Metern (m) an vorrangigen Zielen, die durch Oberflächenprobenahmen und geophysikalische Untersuchungen auf dem Projekt Eagle identifiziert wurden.

Tabelle 2. Ergebnisse der Proben aus Tungstonia (Mächtigkeiten wie gemeldet, wahre Mächtigkeiten noch nicht bekannt)

Gang-Nr. Proben-Nr. WO3 % Ag (g/t) Anmerkungen Spartan A 202600011 0,23 56,0 Bohrkernprobe aus Bohrloch STS-26-004, 1,3 m bis 1,5 m (Abschnitt von 0,2 m) Spartan B TS-2026-001 1,82 72,5 Gesteinssplitterprobe Spartan B AG-RK-GA-064 2,43 8,9 Gesteinssplitterprobe Spartan C TS-2026-003 2,72 28,1 Gesteinssplitterprobe Spartan C AG-RK-GA-063 3,67 19,0 Gesteinssplitterprobe Spartan C 202600012 0,57 9,2 Bohrkernprobe aus Bohrloch STS-26-005, 0 m bis 0,8 m (Abschnitt von 0,8 m) Gang 1 TS-25003 1,97 12,5 Gesteinssplitterprobe Gang 1 TS-25008 1,43 12,0 Gesteinssplitterprobe Gang 1 TS-25011 1,14 6,0 Gesteinssplitterprobe Gang 2 TS-25001 1,36 308,0 Gesteinssplitterprobe Gang 2 TS-25002 1,88 31,9 Gesteinssplitterprobe Gang 2 AG-RK-GA-098 1,49 50,5 Gesteinssplitterprobe Gang 3 TS-25005 2,37 9,6 Gesteinssplitterprobe Gang 3 TS-25006 1,54 0,9 Gesteinssplitterprobe Gang 4 TS-2026-005 5,18 3,2 Gesteinssplitterprobe Gang 4 AG-RK-GA-103 0,61 31,2 Gesteinssplitterprobe Geschiebe TS-2026-004 5,63 8,5 Geschiebe aus Gang 3 oder 4 Unbestätigter Gang AG-RK-GA-067 1,67 116,0 Gesteinssplitterprobe Unbestätigter Gang AG-RK-GA-095 0,66 51,1 Gesteinssplitterprobe

Die Gesteinsfragmentproben wurden manuell mittels Gesteinshammer quer zu den Erzgängen entnommen, um eine Probe von etwa 1,5 bis 2 Kilogramm zu erhalten. Bevorzugt werden Gesteinsfragmente einer Größe von 2 – 4 Zentimetern („cm“) entnommen; es werden jedoch auch Fragmente von 7 bis 10 cm entnommen, wenn die entsprechenden Kristallgrößen die bevorzugte Nenngröße von 2 bis 4 cm überschreiten. Gesteinsfragmentproben sind naturgemäß selektive Proben und repräsentieren möglicherweise nicht die zugrunde liegende Mineralisierung.

Abbildung 1. Lageplan des Projekts Eagle mit den Claims Rees und Tungstonia.

Abbildung 2. Der Konzessionsblock Tungstonia mit Wolfram-Gesteinssplittern aus den Jahren 2024 und 2025 und den Bodenergebnissen von 2025, dargestellt als Heatmap-Konturen. Die Standorte des Rucksackbohrprogramms von 2026 sind in Grün dargestellt. Die neu entdeckten Gänge Spartan A, B und C befinden sich ca. 1,1 km westlich von Gang 1.

Abbildung 3. Der Konzessionsblock Tungstonia mit Darstellung der Länge und Mächtigkeit des Wolfram-Silber-Gangs und der Wolfram-Skarn-Mineralisierung. ~2,7 km x 2,1 km. Signifikante Erweiterung über das früher bekannte Gangsystem hinaus.

Abbildung 4. Die Gänge Spartan A, B und C, die als Schichten oder Schwärme von Gängen mit 0,5 m über ein Gebiet von ca. 50 m x 700 m vorkommen.

Abbildung 5. Feldproben aus den Gängen Spartan B und C mit Hübnerit-Kristallen von 1–2 Zentimetern (cm) in Quarz. Probenbeutel auf einem Quarz-Hübnerit-Gang bei Gang C.

Abbildung 6. Feldproben aus Gang 4 mit Hübnerit-Kristallen von 4-6 cm x 3 cm in einer Quarzgang-Matrix. TS-2026-004 war eine Geschiebeprobe, die ca. 70 m hangabwärts von der Ausbissprobe TS-2026-005 entnommen wurde.

QA/QC-Verfahren

Die Proben wurden an die Einrichtung von American Assay Lab (AAL) in Sparks, Nevada, geschickt, ein zertifiziertes und akkreditiertes Labor, das unabhängig vom Unternehmen ist. Die Proben werden nach branchenüblichen Aufbereitungsmethoden vorbereitet und unter Verwendung der Methode IM-4AB52 analysiert (52-Elemente-Suite: 4-Säuren-Aufschluss an 0,5 g plus Borsäure-Hot-Block, ICP-OES + MS plus IO-NFEx [Natriumperoxidfusion, ICP-OES] für Werte über 500 ppm W). AAL führt eigene interne Duplikatanalysen der Grob- und Pulpenproben durch, um eine ordnungsgemäße Probenvorbereitung und Gerätekalibrierung sicherzustellen. Die QA/QC-Maßnahmen von Spartan umfassen die regelmäßige Hinzugabe von CRM-Standards, Duplikaten und Leerproben sowie eine strenge Überprüfung der Ergebnisse durch den qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens, Brett R. Marsh, President und CEO von Spartan.

Erklärung der „Qualifizierten Person“

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden unter Aufsicht von Brett R. Marsh, CPG, erstellt und von ihm genehmigt. Herr Marsh ist President und CEO von Spartan Metals Corp. sowie eine „Qualifizierte Person“ im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Quellennachweis

1 https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-tungsten.pdf

2 Nevada Bureau of Mines and Geology, 1988, Bulletin 105 S. 213-217

Über das Projekt Eagle

Das Projekt Eagle bietet eine einzigartige Gelegenheit, eines der größten und hochgradigsten Wolfram- („W“) und Rubidium-(„Rb“)-Distrikte in den Vereinigten Staaten abzugrenzen. Das Projekt umfasst die ehemals produzierenden2 hochgradigen Wolfram-(W-Cu-Ag)-Minen Tungstonia, Yellow Jacket und Rees/Antelope. Der Betrieb dieser Minen erfolgte von 1915 bis 1942, wobei bis 1956 zeitweise eine Produktion in kleinem Maßstab stattfand. Die Wolframproduktion aus diesen Minen belief sich auf insgesamt 8.379 Einheiten mit Gehalten zwischen 0,6 % und 0,9 % WO3.

Das Projekt hat eine Fläche von ca. 36,5 km2 und liegt etwa 120 Kilometer nordöstlich der Stadt Ely in den Kern Mountains im White Pine County, Nevada. Das Projekt umfasst 9.033 Acres, bestehend aus 445 nicht patentierten Erzgang-Claims des Bureau of Land Management (BLM).

Bei Eagle kommen drei Lagerstättentypen vor: Porphyr-, Skarn- und Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD), die signifikante oder anomale Gehalte an Wolfram (W), Silber (Ag) und Rubidium (Rb) sowie Cu-Sb±Au-Pb-Zn-Bi-As in drei Schwerpunktgebieten des Projekts aufweisen, was auch das Potenzial zur Gewinnung von W-Rb-Ag aus den historischen Aufbereitungsrückständen der Aufbereitungsanlage Tungstonia umfasst.

Über Spartan Metals Corp.

Spartan Metals konzentriert sich auf die Entwicklung von Projekten für kritische Minerale in etablierten und stabilen Bergbaugebieten im Westen der Vereinigten Staaten, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau eines Portfolios aus verschiedenen strategischen Mineralen für die Rüstungsindustrie wie Wolfram, Rubidium, Antimon, Wismut und Arsen liegt.

Das hochwertige Projektportfolio von Spartan umfasst eine Option auf den Erwerb von 100 % des Wolfram-Molybdän-Projekts Victorio in New Mexico sowie das zu 100 % unternehmenseigene Wolfram-Silber-Rubidium-Projekt Eagle in Nevada. Victorio beherbergt die größte Wolframressource in den Vereinigten Staaten und enthält bedeutende Konzentrationen an Beryllium und Flussspat, während das Projekt Eagle die höchstgradige historische Wolframressource in den USA umfasst, die bedeutende, noch nicht vollständig abgegrenzte Ressourcen einschließt, darunter: hochgradiges Silber, Rubidium, Antimon, Wismut, Indium sowie Edel- und Basismetalle. Weitere Informationen über Spartan Metals finden Sie unter www.SpartanMetals.com.

Im Namen des Boards von Spartan

„Brett Marsh“

President, CEO & Direktor

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President, CEO & Direktor

1-888-535-0325

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Jeff Walker

VP, The Howard Group

403-221-0915

jeff@howardgroupinc.com

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