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    6,5 Billionen Dollar in Gefahr

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    Seltene Erden: Warum China mit einem Hebel die Weltwirtschaft stoppen kann

    Sie kosten wenig, sind aber für Autos, Waffen, Smartphones und Satelliten entscheidend. Genau diese Abhängigkeit macht Seltene Erden laut IEA zum Billionenrisiko.

    Für Sie zusammengefasst
    6,5 Billionen Dollar in Gefahr - Seltene Erden: Warum China mit einem Hebel die Weltwirtschaft stoppen kann
    Foto: Alexander Stein - JOKER

    Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt vor einem massiven Risiko für die Weltwirtschaft, falls China seine Exportbeschränkungen für Seltene Erden vollständig umsetzt. Nach Einschätzung der IEA könnten dadurch jedes Jahr nachgelagerte Produktionswerte von rund 6,5 Billionen US-Dollar außerhalb Chinas gefährdet werden. Betroffen wären Branchen, die auf diese Rohstoffe angewiesen sind – darunter Automobilbau, Hightech, Verteidigung, Energie, Elektronik und Luftfahrt.

    Seltene Erden werden zwar oft nur in kleinen Mengen eingesetzt, sind aber für viele moderne Produkte unverzichtbar. Sie stecken unter anderem in Permanentmagneten, Elektroautos, Smartphones, Satelliten, Flugzeugen und Waffensystemen. Genau darin liegt laut IEA das Problem: Geringe Materialmengen können enorme wirtschaftliche Werte absichern oder im Ernstfall ganze Lieferketten blockieren.

    "Enorme wirtschaftliche Werte hängen von relativ geringen Mengen kritischer Mineralien ab, deren Lieferketten nach wie vor stark konzentriert und daher anfällig sind", sagte IEA-Direktor Fatih Birol. Die Agentur verweist darauf, dass Exportbeschränkungen durch Länder wie China, die Demokratische Republik Kongo und Simbabwe gezeigt hätten, wie real die Risiken konzentrierter Lieferketten inzwischen geworden sind.

    China hatte im vergangenen Jahr Exportkontrollen bei Seltenen Erden ausgeweitet und neue Genehmigungsauflagen eingeführt. Die vollständige Umsetzung wurde später zwar um ein Jahr verschoben, doch die Unsicherheit bleibt. Für Hersteller ist das besonders heikel, weil kritische Mineralien häufig nur einen kleinen Teil der Produktionskosten ausmachen, ein Ausfall aber große Teile der Wertschöpfung treffen kann. Bei Elektroautos machen kritische Mineralien laut IEA etwa nur rund 3 Prozent des Fahrzeugpreises aus, Seltene Erden aber rund 40 Prozent der Kosten von Permanentmagneten.

    Die IEA fordert deshalb eine stärkere internationale Zusammenarbeit. Länder sollten Vorräte an elf besonders riskanten Materialien aufbauen. Dafür wären nach Berechnungen der Agentur zunächst 9,2 Milliarden US-Dollar nötig, anschließend jährliche Nettokosten von rund 900 Millionen US-Dollar. Diese Summen seien erheblich, würden aber durch mögliche Schäden bei Lieferausfällen schnell in den Schatten gestellt. Birol spricht in diesem Zusammenhang von einer "Mineraliensicherheitsprämie" – also einer wirtschaftlichen Absicherung gegen große Versorgungsrisiken.

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    Gleichzeitig sieht die IEA erste Fortschritte bei der Diversifizierung. Neue Projekte in den USA und Produktionssteigerungen in Malaysia haben Chinas Anteil an der Veredelung von Seltenen Erden von mehr als 90 Prozent im Jahr 2023 auf 85 Prozent im Jahr 2025 gedrückt. Bis 2035 könnte der Anteil auf 70 Prozent sinken, sofern geplante Projekte wie vorgesehen starten. Entwarnung gibt die IEA dennoch nicht: Insgesamt habe die geografische Konzentration in Mineral-Lieferketten weiter zugenommen, besonders bei der Veredelung.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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