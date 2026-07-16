ABB wegen Übernahme unter Druck - Siemens Energy gibt nach

Für die Papiere des Schweizer Technologiekonzerns ging es zuletzt um 3,3 Prozent bergab. Damit bewegten sich die Aktien wieder auf dem Niveau des Juni-Tiefs um 80 Franken. Am deutschen Aktienmarkt ging es daraufhin für Siemens Energy um 1,8 Prozent abwärts. Siemens-Aktien legten dagegen 0,4 Prozent zu.

ZÜRICH/FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine von Analysten als recht teuer beschriebene Übernahme in Großbritannien hat die Aktien von ABB am Donnerstag belastet. Positiv aufgenommene Quartalszahlen konnten das zunächst nicht aufwiegen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

ABB hatte im zweiten Quartal zwar insbesondere beim Auftragseingang und der Marge die Erwartungen übertroffen, auch der Umsatz legte deutlich zu. Außerdem wurde der Technologiekonzern fürs Gesamtjahr optimistischer.

Allerdings belastete die gleichzeitig angekündigte Übernahme von Rotork in Großbritannien. Einige Analysten bezeichneten sie als teuer. Der Industriekonzern bietet rund 5,5 Milliarden US-Dollar (4,8 Mrd Euro) für den Automatisierungsspezialisten.

Die Experten der ZKB bezeichneten diesen Preis als "stolz". Die starken operativen Margen von Rotork würden die hohe Bewertung aber rechtfertigen. Weiter hob der zuständige Analyst angesichts des Quartalsberichts das starke Wachstum der Aufträgen hervor, das von Rechenzentren getrieben war. Dies zeige, dass der wichtigste Treiber für ABB "auf Hochtouren" laufe. Auch die Bank Vontobel erachtet den Preis für die angestrebte Akquisition als hoch. Aus strategischer Sicht sei der Zukauf aber durchaus sinnvoll.

Die Experten von Bernstein Research führten die Kursverluste ebenfalls auf die "teure" Übernahme zurück. Allerdings hoben sie das dreistellige Auftragswachstum von ABB bei den Rechenzentren sowie die leicht erhöhte Jahresprognose als positiv hervor. "Die Ergebnisse sollten eine weitere Aufwärtskorrektur der Konsensprognosen im tiefen einstelligen Prozentbereich zur Folge haben", so das Fazit.

Rotork soll das Segment rund um die Elektrifizierung von Rechenzentren weiter stärken. Hier macht auch Siemens Energy gute Geschäfte. Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) gerieten nach starkem Lauf jedoch erneut unter Druck. Hierzulande sackten vor allem Chipwerte ab. Siemens Energy verloren jüngst ebenfalls an Boden. Seit Jahresbeginn steht zwar noch ein Kursplus von 24 Prozent zu Buche, vom Ende April erreichten Rekordhoch sind die Aktien allerdings um mehr als ein Fünftel zurückgefallen.

Im Rahmen der anlaufenden Berichtssaison richte sich der Fokus vor allem auf die Investitionspläne im Bereich KI, schrieben die Experten von Index Radar. Microsoft , Alphabet , Amazon und Meta hätten ihre Ausgaben für Rechenzentren immer wieder ausgeweitet. Nun könnte aber ein Wendepunkt bevorstehen. Sollten die Tech-Riesen ihre gigantischen Budgets künftig auch nur stagnieren lassen, könne dies der KI-Kursrally den Treibstoff entziehen./ls/cf/AWP/mf/niw/bek/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,55 % und einem Kurs von 86,85 auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +3,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,48 %. Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,59 Bil.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +46,01 %/+83,22 % bedeutet.



