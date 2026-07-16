Smartbroker: Die Basis für hohe Erträge wird geschaffen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC startet bei der Smartbroker Holding jetzt die Skalierungsphase. Ab 2027 soll aus Sicht des Researchhauses der Umsatz deutlich steigen und das Nettoergebnis wieder positiv ausfallen. Diese Aussichten bieten nach Meinung der Analysten Potenzial für die Aktie.

Die Smartbroker Holding AG befinde sich nach einem sehr wachstumsstarken, aber ergebnisseitig investitionsgeprägten Geschäftsjahr 2025 in einer entscheidenden Skalierungsphase. Die Konzernumsatzerlöse seien im Geschäftsjahr 2025 deutlich um 30,1 % auf 68,28 Mio. Euro (Vorjahr: 52,48 Mio. Euro) gestiegen und hätten damit spürbar über der ursprünglichen Planung gelegen. Wachstumstreiber sei insbesondere das Transaktionsgeschäft rund um Smartbroker+ gewesen, dessen Umsätze auf 40,14 Mio. Euro (Vorjahr: 27,23 Mio. Euro) zugenommen hätten. Das Media-Geschäft habe sich mit Umsätzen von 28,14 Mio. Euro (Vorjahr: 25,25 Mio. Euro) ebenfalls positiv entwickelt und habe weiterhin den stabilen Ergebnisanker der Gruppe gebildet. Damit verschiebe sich die Umsatzstruktur zunehmend zugunsten des wachstumsstärkeren Brokerage-Geschäfts, während das Media-Segment weiterhin Reichweite, Markenbekanntheit und potenzielle Lead-Generierung liefere.