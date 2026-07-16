Die EVN investiert Milliarden in Ökostrom und Energienetze

Der österreichische Energiekonzern stellt sich mit einem Investitionsprogramm in verschiedenen Zukunftsmärkten der Energieversorgung für das nächste Jahrzehnt auf. Drei zentrale Elemente sind die Erzeugung von erneuerbaren Energien sowie der schnelle Ausbau der Strom-Netzinfrastruktur und Batteriespeicher. Die Milliardeninvestitionen sollen die Grundlage für organisches Wachstum in den kommenden Jahren bilden.

Effizientere Energienetze, deutlich höhere Kapazitäten zur Erzeugung und Speicherung von Strom und dazu neue Geschäftspotenziale unter dem Motto „Nachhaltiger. Digitaler. Produktiver.“ Mit diesen Vorgaben will die EVN ihr operatives Geschäft bis zum Ende des Jahrzehnts ganz auf die Transformation des Energiesystems ausrichten. Dafür nimmt der Energiekonzern aus Niederösterreich reichlich Geld in die Hand. Eine Milliarde Euro jährlich will die EVN bis 2030 in den Ausbau von Geschäftsfeldern investieren. Im Einzelnen handelt es sich um Windkraft, Photovoltaik, Batteriespeicher, Netzinfrastruktur, E-Ladestationen und Trinkwasserversorgung.

Damit hebt das Management der EVN die Investitionen gegenüber dem Vorjahr erneut an. Im Geschäftsjahr 2024/25, das am 30. September endete, hatten die Investitionen mit 909,8 Millionen Euro einen neuen historischen Höchstwert erreicht und den Vorjahresbetrag von 753,0 Millionen Euro deutlich übertroffen. 80 Prozent der Investitionen gehen in den Heimatmarkt Niederösterreich. Das größte Bundesland der Alpenrepublik ist landesweiter Spitzenreiter bei der Stromerzeugung aus Wind und Sonne. Etwa 50 Prozent aller Windräder und 25 Prozent aller PV-Anlagen in Österreich sind im Netzgebiet der EVN angesiedelt. Die restlichen 20 Prozent will die EVN vor allem in Bulgarien und Nordmazedonien investieren, wo der Konzern seit 2005 bzw. 2006 tätig ist.

Rund drei Milliarden Euro sollen im Zeitraum 2024 bis 2030 in die Strom-Verteilnetzinfrastruktur in Niederösterreich fließen. Der Fokus der Investitionen liegt hier zum einen auf der Errichtung zusätzlicher Umspannwerke und Transformatoren. Zum anderen werden Nieder- und Mittelspannungsleitungen ausgebaut, um die steigende und immer volatilere Erzeugung aus erneuerbaren Energien ins Netz zu integrieren. Parallel dazu wird die Digitalisierung der Netzinfrastruktur beschleunigt.