Ölpreis-Schub für TotalEnergies – doch beim LNG droht der Absturz

TotalEnergies erwartet, dass die Ergebnisse des zweiten Quartals durch den anhaltenden Anstieg der Energiepreise infolge des Nahostkonflikts positiv beeinflusst werden, warnt jedoch davor, dass die Einnahmen aus Flüssigerdgas aufgrund der schwächeren europäischen Nachfrage stark zurückgehen werden. Der französische Energiekonzern teilte am Donnerstag in einem Update vor der Veröffentlichung seiner Geschäftszahlen mit, dass die Ergebnisse im Downstream-Bereich und der Cashflow gegenüber dem ersten Quartal deutlich steigen dürften, unterstützt durch höhere Margen im Raffinerie- und Petrochemiebereich sowie im Ölhandel.

Gleichzeitig dürfte der Konflikt die Produktion im zweiten Quartal um etwa 210.000 Barrel Öläquivalent pro Tag beeinträchtigt haben, was weniger gravierend ist als die zuvor erwarteten 360.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Die Verbesserung ist hauptsächlich auf die Produktionssteigerung vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate im Laufe des Quartals und die Wiederaufnahme der Produktion in anderen Ländern der Region im Juni zurückzuführen. TotalEnergies teilte jedoch mit, dass ein "erheblicher Teil" dieser Produktion aufgrund des Konflikts nicht ausgeliefert werden konnte.