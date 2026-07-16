Nahostkrieg treibt Konzern an
Ölpreis-Schub für TotalEnergies – doch beim LNG droht der Absturz
TotalEnergies profitiert von höheren Ölpreisen und besseren Raffineriemargen. Schwache LNG-Erlöse und Produktionsausfälle belasten jedoch das Quartal.
- Höhere Ölpreise und stärkere Raffineriemargen
- Schwache LNG-Erlöse und Produktionsausfälle
- Produktion knapp 2,4 Mio bbl Öläquivalent pro Tag
- Report: SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
TotalEnergies erwartet, dass die Ergebnisse des zweiten Quartals durch den anhaltenden Anstieg der Energiepreise infolge des Nahostkonflikts positiv beeinflusst werden, warnt jedoch davor, dass die Einnahmen aus Flüssigerdgas aufgrund der schwächeren europäischen Nachfrage stark zurückgehen werden. Der französische Energiekonzern teilte am Donnerstag in einem Update vor der Veröffentlichung seiner Geschäftszahlen mit, dass die Ergebnisse im Downstream-Bereich und der Cashflow gegenüber dem ersten Quartal deutlich steigen dürften, unterstützt durch höhere Margen im Raffinerie- und Petrochemiebereich sowie im Ölhandel.
Gleichzeitig dürfte der Konflikt die Produktion im zweiten Quartal um etwa 210.000 Barrel Öläquivalent pro Tag beeinträchtigt haben, was weniger gravierend ist als die zuvor erwarteten 360.000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Die Verbesserung ist hauptsächlich auf die Produktionssteigerung vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate im Laufe des Quartals und die Wiederaufnahme der Produktion in anderen Ländern der Region im Juni zurückzuführen. TotalEnergies teilte jedoch mit, dass ein "erheblicher Teil" dieser Produktion aufgrund des Konflikts nicht ausgeliefert werden konnte.
Die Konkurrenten Shell und BP haben beide kürzlich auf höhere Handelsergebnisse im zweiten Quartal hingewiesen, gleichzeitig aber auf Produktionsausfälle aufgrund des Konflikts hingewiesen, der den Öl- und Gasfluss gestört und starke Preisschwankungen ausgelöst hat. TotalEnergies erwartet, dass die Kohlenwasserstoffproduktion im Quartal knapp 2,4 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag erreichen wird, was einem organischen Wachstum im Einklang mit der Quartalsprognose von 4 Prozent entspricht und dazu beitragen wird, den Upstream-Cashflow gegenüber dem ersten Quartal um 1 Milliarde US-Dollar zu steigern.
Der Kriegsausbruch im Nahen Osten Anfang des Jahres ließ die Energiepreise in die Höhe schnellen, da die Kampfhandlungen die Lieferwege unterbrachen. Rund 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung fließen durch die Straße von Hormus, eine wichtige Wasserstraße, die aufgrund der Spannungen seit Längerem blockiert ist. Ein brüchiges Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und dem Iran bot eine kurze Atempause, doch wieder aufflammende Spannungen und vereinzelte Angriffe haben die Preise für Brent-Rohöl wieder in die Höhe getrieben.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion