🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bund will Heimatgefühl stärken - Alltagsprobleme im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung will Alltagsprobleme vor Ort lösen
    • Agenda mit Heimatdialogen und Heimatreport
    • Vor Ort mehr Freiräume schaffen und Bürokratie abbauen
    Bund will Heimatgefühl stärken - Alltagsprobleme im Blick
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    CHORIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will Alltagsproblemen vor Ort besser auf die Spur kommen und damit auch das Heimatgefühl in ländlichen Regionen und Städten stärken. "Unsere Heimat gehört denen, die sich um das Miteinander kümmern, nicht denen, die das Gegeneinander organisieren", sagte Minister Alois Rainer bei der Vorstellung einer Agenda für Heimatpolitik im brandenburgischen Chorin. Das Agrarressort des CSU-Politikers ist in der schwarz-roten Regierung für den Bereich Heimat zuständig.

    Wichtiger Teil der Agenda mit dem Titel "Miteinander ist es Heimat" sollen "Heimat-Dialoge" des Ministeriums sein. Geplant ist dies gemeinsam mit Ländern, Kommunen, Verbänden und weiteren Partnern. Ergänzend soll noch in diesem Jahr ein "Heimatreport", eine repräsentative Umfrage in Stadt und Land, vorgestellt werden, um Ansichten und Handlungsfelder zu ermitteln.

    Gleichwertige Lebensverhältnisse als Ziel

    Rainer sagte: "Wir wollen vor Ort mehr Freiräume schaffen, unnötige Bürokratie abbauen und Entscheidungen dort ermöglichen, wo sie wirken." Ziel der Agenda sind laut Ministerium handlungsfähige Kommunen, gleichwertige Lebensverhältnisse und faire Chancen in ganz Deutschland. Ein neuer "Bundespreis Heimat" soll Menschen und Initiativen auszeichnen, die sich besonders für ihre Heimat und das gesellschaftliche Miteinander engagieren.

    In ländlichen Regionen leben laut Ministerium 57 Prozent der Menschen in Deutschland. Unter anderen mit vielen mittelständischen Firmen wird dort fast die Hälfte des deutschen Bruttosozialprodukts (47 Prozent) erwirtschaftet./sam/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Bund will Heimatgefühl stärken - Alltagsprobleme im Blick Die Bundesregierung will Alltagsproblemen vor Ort besser auf die Spur kommen und damit auch das Heimatgefühl in ländlichen Regionen und Städten stärken. "Unsere Heimat gehört denen, die sich um das Miteinander kümmern, nicht denen, die das …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     