Schaeffler an MDax-Spitze - UBS rät nicht mehr zum Verkauf

Schaeffler biete Wachstumspotenzial zu einem nun günstigeren Preis, schrieb Perez-Carrascosa. Nach der jüngsten Kurskorrektur spiegele die Bewertung jetzt sowohl die Umsetzungsrisiken im Kerngeschäft als auch den Wert der Optionen außerhalb des Automobilbereichs besser wider. Vom Januar-Hoch bei 11,98 Euro haben die Aktien knapp 28 Prozent eingebüßt. Die bisherige Jahresbilanz ist aber moderat positiv./niw/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 31.944 auf Ariva Indikation (16. Juli 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +6,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,44 %.

Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 8,07 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2222EUR. Von den letzten 9 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +16,82 %/-6,54 % bedeutet.