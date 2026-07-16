AKTIE IM FOKUS
Schaeffler an MDax-Spitze - UBS rät nicht mehr zum Verkauf
- UBS stuft Schaeffler auf Neutral nach oben
- Aktien steigen um 3,1 Prozent auf 8,64 Euro
- Kurse über 21er und 100-Tage Linien geklettert
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schaeffler haben am Donnerstag von einer Hochstufung der Schweizer Großbank UBS profitiert. Analyst Juan Perez-Carrascosa gab sein negatives Votum auf und stufte auf "Neutral" nach oben.
Die Anteile des Auto- und Industriezulieferers stiegen daraufhin um 3,1 Prozent auf 8,64 Euro an die Spitze im MDax der mittelgroßen Werte. Außerdem kletterten sie über die 21- und die 100-Tage-Linie als Indikatoren für den kurz- und längerfristigen Trend, mit denen sie zuletzt gerungen hatten.
Schaeffler biete Wachstumspotenzial zu einem nun günstigeren Preis, schrieb Perez-Carrascosa. Nach der jüngsten Kurskorrektur spiegele die Bewertung jetzt sowohl die Umsetzungsrisiken im Kerngeschäft als auch den Wert der Optionen außerhalb des Automobilbereichs besser wider. Vom Januar-Hoch bei 11,98 Euro haben die Aktien knapp 28 Prozent eingebüßt. Die bisherige Jahresbilanz ist aber moderat positiv./niw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 31.944 auf Ariva Indikation (16. Juli 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +6,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 8,07 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2222EUR. Von den letzten 9 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +16,82 %/-6,54 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Schaeffler - SHA010 - DE000SHA0100
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Schaeffler. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wenn KI Werte bzw. Halbleiterwerte zur Zeit deutlich korrigieren kann man das verstehen ( extrem gut gelaufen ). aber warum Schaeffler von gestern 9,20€ auf 8,25€ korrigiert , um 10% kann ich nicht verstehen...🙈
Infineon heute minus 2,5% // Schaeffler AG minus 5%
Schaeffler gehört zu den weltweit zehn größten Zulieferunternehmen der Autoindustrie. Zuletzt hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass die traditionellen Tätigkeitsfelder, etwa die Herstellung von Komponenten für klassische Autoantriebe, derzeit kein Wachstum generieren. Schaeffler will deshalb neue Geschäftsfelder erschließen - unter anderem bei der Herstellung von Komponenten für humanoide Roboter, in der Raumfahrt sowie in der Rüstungsindustrie.
19.6.26
https://de.investing.com/news/economy-news/schaeffler-baut-kampfdrohen-mit-franzosischem-partner-3529770