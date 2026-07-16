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    AKTIE IM FOKUS

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    Schaeffler an MDax-Spitze - UBS rät nicht mehr zum Verkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS stuft Schaeffler auf Neutral nach oben
    • Aktien steigen um 3,1 Prozent auf 8,64 Euro
    • Kurse über 21er und 100-Tage Linien geklettert
    AKTIE IM FOKUS - Schaeffler an MDax-Spitze - UBS rät nicht mehr zum Verkauf
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Schaeffler haben am Donnerstag von einer Hochstufung der Schweizer Großbank UBS profitiert. Analyst Juan Perez-Carrascosa gab sein negatives Votum auf und stufte auf "Neutral" nach oben.

    Die Anteile des Auto- und Industriezulieferers stiegen daraufhin um 3,1 Prozent auf 8,64 Euro an die Spitze im MDax der mittelgroßen Werte. Außerdem kletterten sie über die 21- und die 100-Tage-Linie als Indikatoren für den kurz- und längerfristigen Trend, mit denen sie zuletzt gerungen hatten.

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    Schaeffler biete Wachstumspotenzial zu einem nun günstigeren Preis, schrieb Perez-Carrascosa. Nach der jüngsten Kurskorrektur spiegele die Bewertung jetzt sowohl die Umsetzungsrisiken im Kerngeschäft als auch den Wert der Optionen außerhalb des Automobilbereichs besser wider. Vom Januar-Hoch bei 11,98 Euro haben die Aktien knapp 28 Prozent eingebüßt. Die bisherige Jahresbilanz ist aber moderat positiv./niw/mis

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    ISIN:DE000SHA0100WKN:SHA010
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 31.944 auf Ariva Indikation (16. Juli 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +6,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 8,07 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2222EUR. Von den letzten 9 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +16,82 %/-6,54 % bedeutet.





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