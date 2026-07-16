Vom Einzelsystem zur “smarten” Plattform – Frequentis standardisiert mit TowerX den digitalen Kontrollturm

Die Flugsicherung der Zukunft verabschiedet sich von fragmentierten Einzelsystemen: Der globale Technologiekonzern Frequentis führt mit der Automatisierungsplattform TowerX seine etablierten „smart“-Produkte in einer serviceorientierten IT-Architektur zusammen. Die integrierte Lösung harmonisiert dabei Surveillance-, Routing-, Guidance- und Visualisierungsfunktionen ebenso wie Flugplan- und Meteorologiedaten auf einer gemeinsamen Benutzeroberfläche. Dies reduziert die technische Komplexität für Fluglotsen im Tower erheblich und legt den Grundstein für moderne Tower- und Remote-Tower-Konzepte weltweit.

Die zivile und militärische Flugsicherung steht vor der Herausforderung, steigende Verkehrsströme bei gleichzeitig verschärften Sicherheits- und Effizienzanforderungen zu bewältigen. Ein zentrales Problem in vielen Kontrolltürmen ist dabei die technologische Fragmentierung: Lotsen müssen oft parallel mit isolierten Systemen für Flugdaten, Wetter, Radar und Kamerabilder interagieren.

Ein Grund hierfür ist, dass traditionelle Tower-Arbeitsplätze historisch gewachsen sind. Die schrittweise Einführung digitaler Werkzeuge führte in der Praxis jedoch häufig zu einer Vielzahl proprietärer Bildschirme und Eingabegeräte. Diese Systemlandschaften erhöhen nicht nur den Schulungsaufwand für das Personal, sondern erschweren auch die Wartung und Cyber-Security-Zertifizierung durch die Flugsicherungsorganisationen (ANSPs).

Der international führende Technologieanbieter Frequentis AG (ISIN: ATFREQUENT09; WKN: A2PHG5) adressiert diese Komplexität mit der Plattform „TowerX“. Das System führt die zuvor separat angebotenen „smart“-Module des Herstellers in einer serviceorientierten Architektur zusammen, um Arbeitsabläufe zu standardisieren und die IT-Infrastruktur von Flughäfen zu konsolidieren. Mit der Einführung von TowerX etabliert Frequentis eine integrierte Lotsenarbeitsstation (integrated Controller Working Position – iCWP). Durch die softwareseitige Verknüpfung der Teilsysteme werden relevante Datenströme und Informationen auf einer einheitlichen Benutzeroberfläche konsolidiert.