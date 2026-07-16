BERENBERG stuft RIO TINTO auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto nach Produktionszahlen von 8200 auf 8100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk sei uneinheitlich ausgefallen, schrieb Richard Hatch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kupfer habe sich positiv entwickelt, Eisenerz durchwachsen./rob/mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 17:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,04 % und einem Kurs von 80,02EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Hatch

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 82

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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