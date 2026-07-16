Bitcoin fällt vor entscheidendem Trump-Clarity-Act-Treffen

Das Treffen wird gegen 20:30 Uhr deutscher Zeit erwartet und könnte entscheidend dafür sein, ob eines der wichtigsten US-Kryptogesetze noch in diesem Jahr den Senat passiert.

Bitcoin verliert am Donnerstagnachmittag 1,1 Prozent und notiert bei 64.034 US-Dollar. Damit schmilzt das Wochenplus auf 1,85 Prozent zusammen. Anleger richten ihren Blick nun auf Washington, wo US-Präsident Donald Trump am Donnerstag mit Senatoren über die Zukunft des Clarity Act beraten will.

Trump-Treffen könnte Blockade beim Kryptogesetz lösen

Im Mittelpunkt der Gespräche im Weißen Haus steht eine Ethikklausel, die persönliche Krypto-Geschäfte hochrangiger Regierungsvertreter begrenzen soll. Demokraten fordern entsprechende Beschränkungen insbesondere mit Blick auf Trumps eigene Verbindungen zur Branche und die Krypto-Aktivitäten seiner Familie.

Trump soll nun gemeinsam mit einer kleinen Gruppe von Senatoren und hochrangigen Mitarbeitern des Weißen Hauses nach einem Kompromiss suchen. Zu den erwarteten Teilnehmern gehören die republikanischen Senatoren Cynthia Lummis und Bernie Moreno sowie Trumps Krypto-Berater Patrick Witt und Stabschefin Susie Wiles.

"Der Zweck besteht darin, ihm einige Ideen zur Ethikfrage vorzulegen und hoffentlich seine Zustimmung zu bekommen", sagte Kristin Smith, Präsidentin des Solana Policy Institute. Sie bezeichnete das Treffen als entscheidend für die Chancen des Gesetzes.

Der Zeitplan wird immer enger

Der Zeitdruck wächst. Der Senat beginnt nach der ersten Augustwoche seine lange Sommerpause. Mehrheitsführer John Thune will den Clarity Act Berichten zufolge noch vorher zur Abstimmung im gesamten Senat bringen. Senator Thom Tillis hofft, dass bis Ende der Woche eine Einigung erzielt werden könne.

Demokratische Senatoren wie Elizabeth Warren, Chris Murphy und Chris Van Hollen bestehen jedoch auf strengen Regeln gegen Interessenkonflikte. Auch Ruben Gallego und Angela Alsobrooks, die das Gesetz im Ausschuss unterstützt hatten, wollen einer endgültigen Verabschiedung ohne Ethikregelung nicht zustimmen.

Clarity-Act-Treffen entscheidet über Rallye oder Rückschlag

Das Treffen könnte für die weitere Kursentwicklung am Kryptomarkt entscheidend sein. Eine politische Einigung würde eine der größten regulatorischen Unsicherheiten für die Branche in den USA reduzieren und könnte die Voraussetzungen für den nächsten größeren Bitcoin-Impuls verbessern.

Scheitern die Gespräche dagegen an der Ethikfrage, drohen weitere Verzögerungen. Angesichts des engen Zeitfensters im Senat könnte damit auch die Hoffnung auf eine Verabschiedung in diesem Jahr schwinden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 64.133USD auf CryptoCompare Index (16. Juli 2026, 13:04 Uhr) gehandelt.





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