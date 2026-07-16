Humana Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 16.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Humana. Sie steigt um +4,79 % auf 372,00€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Humana Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 372,00€, mit einem Plus von +4,79 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Humana Inc. ist ein US-Krankenversicherer mit Fokus auf Medicare Advantage, Medicaid und Zusatzversicherungen. Zudem bietet das Unternehmen Gesundheitsmanagement, Home-Health-Services und Apothekenleistungen. Humana zählt zu den führenden Medicare-Anbietern. Wichtige Konkurrenten sind UnitedHealth, CVS/Aetna, Cigna und Anthem/Elevance. Stärke: starke Position im Seniorenmarkt und integrierte Versorgungsmodelle.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Humana Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +123,28 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Humana Aktie damit um +7,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,37 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Humana +70,70 % gewonnen.

Während Humana heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,09 %.

Humana Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,78 % 1 Monat +14,37 % 3 Monate +123,28 % 1 Jahr +95,10 %

Informationen zur Humana Aktie

Stand: 16.07.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 120 Mio. Humana Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,26 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,03 %. CVS Health notiert im Plus, mit +0,74 %. Centene notiert im Minus, mit -0,24 %. Unitedhealth Group legt um +6,58 % zu Elevance Health notiert im Plus, mit +1,06 %.

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Ob die Humana Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Humana Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.