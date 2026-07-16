All for One Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 16.07.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die All for One Group Aktie. Mit einer Performance von +94,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die All for One Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,14 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 67,20€, mit einem Plus von +94,22 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

All for One Group ist ein IT- und Prozessdienstleister mit Fokus auf SAP-, Microsoft- und Cloud-Lösungen für den Mittelstand im DACH-Raum. Leistungen: ERP-Einführung, Managed Services, Cloud- und Security-Services, Prozess- und Transformationsberatung. Wichtige Wettbewerber: SNP, NTT Data, Bechtle, Allgeier. Stärke/USP: tiefe SAP- und Mittelstandsexpertise, integrierte End-to-End-Transformation aus einer Hand.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +85,16 % bei All for One Group.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +101,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +109,32 %. Im Jahr 2026 gab es für All for One Group bisher ein Plus von +60,86 %.

All for One Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +101,80 % 1 Monat +109,32 % 3 Monate +85,16 % 1 Jahr +36,44 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur All for One Group Aktie

Stand: 16.07.2026, 12:02 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Bewertung und Kursreaktion der All for One Group Aktie im Zuge des VINCI-Energies-Übernahmeangebots. Im Fokus stehen der Angebotspreis von 67,50 EUR je Aktie, eine Prämie gegenüber dem 3-Monats-Durchschnitt, die geplanten marktüblichen Bedingungen, eine Mindestannahmeschwelle von 75% sowie ein möglicher Delisting. Zudem werden Wachstumsperspektiven durch Axians und Bedenken zum Ausverkauf diskutiert.

Informationen zur All for One Group Aktie

Es gibt 5 Mio. All for One Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 333,79 Mio. € wert.

Ein Übernahmeangebot von Vinci Energies für den IT-Dienstleister All for One hat dessen Aktienkurs am Donnerstag auf fast das Doppelte hochschnellen lassen. Um 94 Prozent auf 67,20 Euro ging es am Vormittag nach oben. Vinci Energies bietet 67,50 …

EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Absichtserklärung All for One schließt Zusammenschlussvereinbarung mit VINCI Energies zur Beschleunigung der internationalen Wachstumsstrategie 16.07.2026 / 08:36 CET/CEST Für den …

EQS-News: All for One Group SE / Key word(s): Tender Offer/Letter of Intent All for One enters into Business Combination Agreement with VINCI Energies to accelerate international growth strategy 16.07.2026 / 08:36 CET/CEST The issuer is solely …

So schlagen sich die Wettbewerber von All for One Group

Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,72 %. Borussia Dortmund notiert im Plus, mit +0,49 %. USU Software notiert im Plus, mit +1,09 %.

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Ob die All for One Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur All for One Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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