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    Deutsche Beteiligungs AG (Dt. Beteiligungs AG): Angepasste Prognose 2026

    Die Deutsche Beteiligungs AG justiert ihre Erwartungen für 2026: Während der NAV-Ausblick sinkt, legt die Prognose für das Beratungsergebnis deutlich zu.

    Deutsche Beteiligungs AG (Dt. Beteiligungs AG): Angepasste Prognose 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • DBAG passt Prognose für Geschäftsjahr 2026 an: erwarteter Nettovermögenswert (NAV) je Aktie nun 32–36 EUR (bisher 36–40 EUR).
    • Prognose für EBITA Fondsberatung 2026 erhöht auf 9–11 Mio. EUR (bisher 5–9 Mio. EUR).
    • Wesentlicher Treiber für NAV und Konzernergebnis ist die Portfolio-Bewertung, derzeit belastet durch die Entwicklung der Bewertungsmultiplikatoren der Vergleichsunternehmen.
    • Für das erste Halbjahr 2026 wird ein Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis von rund −50 Mio. EUR erwartet (Vorjahr 1.–30.6.2025: rund +20 Mio. EUR).
    • Die DBAG erstellt den Zwischenabschluss zum 30. Juni 2026; der Halbjahresfinanzbericht erscheint am 6. August 2026.
    • Veröffentlichung der Insiderinformation nach Art. 17 MAR durch die Deutsche Beteiligungs AG am 16. Juli 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht 2026, telefonische Analystenkonferenz, bei Dt. Beteiligungs AG ist am 06.08.2026.

    Der Kurs von Dt. Beteiligungs AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,60 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.255,63PKT (+0,14 %).


    Dt. Beteiligungs AG

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    ISIN:DE000A1TNUT7WKN:A1TNUT
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