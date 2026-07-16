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    Aktien Europa

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    Anleger weiter vorsichtig - Berichtssaison, Iran-Krieg im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Europäische Börsen zeigten am Donnerstag kaum Bewegung
    • Anleger suchten einen klaren Kompass zwischen Hoffnung
    • Rotork Aktie schnellte nach Übernahme um 66 Prozent
    Aktien Europa - Anleger weiter vorsichtig - Berichtssaison, Iran-Krieg im Fokus
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Donnerstag wenig verändert tendiert. "Anleger befinden sich weiter auf der Suche nach dem entscheidenden Kompass", stellte Timo Emden von Emden Research fest. "Zwischen der Hoffnung auf Entspannung und der Sorge vor einer weiteren militärischen Eskalation im Nahen Osten liefern sich Optimisten und Pessimisten ein Tauziehen." Der Blick richte sich angesichts der Berichtssaison zunehmend auf die Frage, wie gut die Unternehmen mit den aktuellen Herausforderungen umgehen.
    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank gegen Mittag um 0,31 Prozent auf 6.245,97 Punkte. Außerhalb des Euroraums gab der Schweizer SMI um 0,86 Prozent auf 14.183,75 Punkte nach, während der britische FTSE 100 um 0,38 Prozent auf 10.476,12 Zähler nachgab.

    Die Einzelsektoren neigten überwiegend zur Schwäche, wobei die Veränderungen zumeist überschaubar blieben. Stärker waren die Reaktionen auf Unternehmensnachrichten.

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    Die Aktien von ABB sanken um 3,4 Prozent. Die am Morgen vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal hatten zwar insbesondere beim Auftragseingang die Erwartungen übertroffen. Allerdings belastete die gleichzeitig angekündigte Übernahme der britischen Rotork. Der Schweizer Industriekonzern bietet rund 5,5 Milliarden Dollar für den Automatisierungsspezailisten, was die Experten der ZKB als "stolz" bezeichneten. Dies spiegelte sich auch im Kurs von Rotork wider. Dieser schnellte um 66 Prozent nach oben.

    ASML zogen um ein halbes Prozent an. Tags zuvor haten die Papiere nach zunächst hohen Gewinnen im Minus geschlossen. So ging zuletzt schon vielen gut gelaufenen KI-Aktien ein Stück weit die Luft aus. Nun am Donnerstag halfen auch starke Geschäftszahlen und höhere Investitionsziele des taiwanesischen Halbeiterkonzerns TSMC kaum.

    Verhaltener war die Reaktion der Aktien von Nordea auf die Zahlen zum zweiten Quartal. Die Analysten von Barclays hatten an diesen zwar nichts auszusetzen, fanden aber auch keine großen Neuigkeiten. Die Aktie lag nach anfänglich stärkeren Abgaben zuletzt minimal im Plus./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,18 % und einem Kurs von 86,29 auf Lang & Schwarz (16. Juli 2026, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +1,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 608,15 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.118,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.900,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +21,76 %/+60,22 % bedeutet.





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