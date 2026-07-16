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    Neuer Ausblick

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    UnitedHealth zerschmettert Erwartungen: Aktie legt kräftig zu

    UnitedHealth liefert starke Quartalszahlen und erhöht seine Jahresprognose. Vor allem ein Bereich entwickelt sich besser als erwartet.

    Für Sie zusammengefasst
    Neuer Ausblick - UnitedHealth zerschmettert Erwartungen: Aktie legt kräftig zu
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der US-Krankenversicherer UnitedHealth hat im zweiten Quartal 2026 operativ deutlich zugelegt und seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Nach Angaben des Unternehmens stieg der Umsatz auf 112,0 Milliarden US-Dollar. Das operative Ergebnis verbesserte sich auf 8,0 Milliarden US-Dollar nach 5,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn lag bei 6,38 US-Dollar je Aktie.

    Für das Gesamtjahr erwartet UnitedHealth nun einen bereinigten Gewinn von 19,50 bis 20,00 US-Dollar je Aktie. Zuvor hatte das Unternehmen eine niedrigere Prognose abgegeben. Als Gründe nennt der Konzern die bisherige Geschäftsentwicklung und bessere Aussichten für die zweite Jahreshälfte.

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    An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Aktie von UnitedHealth stieg im vorbörslichen Handel um knapp 7 Prozent auf 446 US-Dollar (Stand 12:10 Uhr MESZ).

    Unitedhealth Group

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    Kosten sinken, Investitionen steigen

    Die medizinische Kostenquote sank auf 86,7 Prozent nach 89,4 Prozent im Vorjahr. Nach Unternehmensangaben profitierte UnitedHealth von einer disziplinierten Preisgestaltung, Anpassungen bei den Versicherungsleistungen und einem verbesserten Kostenmanagement. Gleichzeitig stieg die operative Kostenquote auf 12,7 Prozent. Der Konzern investierte gezielt in Infrastruktur, künstliche Intelligenz, die Verbesserung der Patientenversorgung sowie digitale Angebote.

    UnitedHealthcare betreute zuletzt 48,5 Millionen Versicherte und erzielte einen Umsatz von 86,0 Milliarden US-Dollar. Die Gesundheitsplattform Optum versorgte mehr als 120 Millionen Menschen und steigerte ihre Marge im Jahresvergleich deutlich.

    Reformen im Gesundheitsgeschäft

    Parallel zu den Quartalszahlen stellte UnitedHealth weitere Maßnahmen zur Vereinfachung des US-Gesundheitssystems vor. Dazu gehören weniger Genehmigungspflichten für Behandlungen, mehr Transparenz bei Arzneimittelpreisen sowie zusätzliche Unterstützung für ländliche Krankenhäuser. Außerdem will der Konzern bis Ende 2026 rund 30 Prozent der bisherigen Vorabgenehmigungen abschaffen.

    Konzernchef Stephen Hemsley sagte: "Unsere Ergebnisse und unser Ausblick spiegeln die kontinuierlichen Fortschritte wider, die wir bei der Vereinfachung unserer Arbeitsabläufe, der Verbesserung der Erschwinglichkeit und der Versorgungserfahrung für Patienten und Leistungserbringer sowie beim Einsatz moderner Technologien erzielen, um echte Verbesserungen für die Menschen zu bewirken."

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,36 % und einem Kurs von 388,2EUR auf Tradegate (16. Juli 2026, 12:22 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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